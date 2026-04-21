Papa Francisco: presentan documental en el primer aniversario de su fallecimiento

A un año del fallecimiento del papa Francisco, este martes 21 de abril del 2026 se estrenó en el Vaticano el documental Aldeas, The Final Dream of Pope Francis (Aldeas, el sueño final del papa Francisco), producido por el director estadounidense Martin Scorsese.

Según la sinopsis, se trata de “una poderosa convergencia de las visiones del papa Francisco y Martin Scorsese sobre el arte, la espiritualidad y la humanidad”.

El material destaca la labor de la red educativa Scholas Ocurrentes y el proyecto Aldeas, iniciativa del papa Francisco que organiza talleres en distintos países y motiva a jóvenes de comunidades locales a crear cortometrajes que celebren sus identidades, historias y valores, y discutan sus realidades actuales.

Además, la producción incluye la última entrevista en profundidad registrada del pontífice antes de su fallecimiento: un diálogo íntimo en el que reflexiona sobre el rol del arte y el futuro de la humanidad, así como conversaciones entre él y Scorsese registradas entre bastidores.

“Enraizado en la Cultura del Encuentro, la película reúne a diversas comunidades de todo el mundo para contar sus propias historias, celebrar sus identidades y preservar su legado cultural a través del cine”, describe Aldeas Films.

El documental también registra talleres audiovisuales, así como fragmentos filmados por los propios participantes en diferentes regiones de Italia, Indonesia, Gambia y la Ciudad del Vaticano, y muestra que el cine es un puente hacia una humanidad más integrada.

Scorsese ha abordado el tema de la fe y el catolicismo en películas como Silence (2016) y The Last Temptation of Christ (1988). En el 2007 fue galardonado con el Premio Óscar a mejor director por The Departed y ha recibido tres Globos de Oro en la misma categoría.

“Esta película es un homenaje al santo padre. Honra su memoria al encarnar el espíritu de su ministerio y su sueño de crear una cultura cada vez más humana. En este momento de la historia, creo que eso no es solo un sueño, sino una necesidad”, dijo Scorsese al medio Deadline.

El proyecto también contó con la participación de artistas como el actor Babou Ceesay, la actriz Happy Salma y el director italiano ganador del Óscar Giuseppe Tornatore.

“Es un proyecto extraordinariamente poético y profundamente transformador, porque llega a la raíz misma de la vida humana: nuestra sociabilidad, nuestros conflictos y la esencia misma del recorrido de la vida”, dijo el papa Francisco al inicio de la producción, citó el comunicado.

De momento, aún no se ha anunciado la fecha del estreno comercial de la película, pero se espera que sea en los próximos meses.