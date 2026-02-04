Semana Santa con nuevo papa: cómo celebrará León XIV y cómo cambia la tradición sin el papa Francisco

La Iglesia católica está por iniciar el tiempo cuaresmal y se alista para la celebración de la Semana Santa, este año encabezada por el papa León XIV, quien por primera vez dirigirá las celebraciones litúrgicas como máximo jerarca de la Iglesia católica, marcando el inicio de una nueva etapa con algunos ajustes a las costumbres seguidas por su antecesor, el papa Francisco.

Fue el pasado 8 de mayo del 2025 cuando el cardenal estadounidense Robert Prevost fue elegido como nuevo líder de la Iglesia tras la muerte del papa Francisco, quien celebró la Semana Santa del 2025. Datos de la Oficina de Celebraciones Litúrgicas del Vaticano indican que León XIV realizará algunas modificaciones respecto de la tradición anterior.

Según la agenda de celebraciones litúrgicas que presidirá el papa León XIV, publicada recientemente, las actividades comenzarán con visitas pastorales a distintas iglesias de Roma a partir del próximo 15 de febrero. Algunas celebraciones litúrgicas serán retomadas de su antecesor; otras serán modificadas.

Lo informado por ACI Prensa destaca que el papa León XIV mantendrá el tradicional viacrucis ante el Coliseo de Roma y reemplazará una de las prácticas más significativas del papa Francisco: la misa del Jueves Santo celebrada desde una cárcel o un centro de migrantes.

Celebración del Miércoles de Ceniza

El calendario litúrgico establece que el próximo 18 de febrero, el papa León XIV presidirá su primer Miércoles de Ceniza, con el Statio y la procesión penitencial desde la iglesia de San Anselmo.

La Santa Misa, con la bendición e imposición de las cenizas, continuará en la basílica de Santa Sabina, con lo cual se dará inicio al tiempo de Cuaresma, tradición instaurada por el papa Gregorio Magno.

El domingo 22 de febrero, por la tarde, el papa León XIV dará inicio a los Ejercicios espirituales para el Pontífice y los altos funcionarios del Vaticano (la Curia Romana), los cuales se extenderán hasta el 27 de febrero. Esta vez, se llevarán a cabo en el Palacio Apostólico, en contraste con la costumbre del papa Francisco de realizarlos en la Casa del Divino Maestro, en Ariccia.

Fotografía oficial de Su Santidad el Papa León XIV pic.twitter.com/dxspvRy6j4 — News Vaticano 🇻🇦 (@news_vaticano) May 16, 2025

La primera Semana Santa de León XIV

La agenda publicada por la Oficina de Celebraciones Litúrgicas del Vaticano señala que la misa del Domingo de Ramos se celebrará el próximo 29 de marzo, posterior iniciará la celebración de la Semana Santa.

Ese día se conmemorará la entrada de Jesucristo en Jerusalén, con la Santa Misa celebrada en la plaza de San Pedro. El Jueves Santo, 2 de abril, León XIV celebrará la Misa Crismal en la basílica de San Pedro; por la tarde, la misa de la Cena del Señor se trasladará a la basílica de San Juan de Letrán.

Esta celebración será retomada por el papa León XIV, luego de que, durante más de una década, el papa Francisco la celebrara in Coena Domini en lugares marcados por el sufrimiento, como cárceles o centros de inmigrantes, según destaca ACI Prensa.

Las celebraciones continuarán el Viernes Santo: León XIV presidirá la conmemoración de la Pasión del Señor en la basílica de San Pedro, y luego encabezará el viacrucis en el Coliseo de Roma.

La Vigilia Pascual se celebrará el Sábado Santo, 4 de abril, en la basílica de San Pedro, y culminará con la misa de Pascua el Domingo de Resurrección, desde la plaza de San Pedro, en el Vaticano.

El calendario de la Semana Santa culminará con la bendición y mensaje Urbi et Orbi, desde el balcón central de la basílica vaticana, con lo cual se cerrará la celebración del Domingo de Resurrección.

Lea más: Asuetos en Guatemala: ¿Cuándo son los descansos oficiales por Semana Santa en el 2026?