The Chosen, temporada 6: fecha de estreno, detalles de la trama y qué capítulo se estrenará en cines

La historia que retrata la vida de Jesucristo y la de sus discípulos regresa a la pantalla, esta vez con los últimos momentos del mesías camino a la cruz del Calvario. Esta nueva temporada tendrá un estreno dividido, planificado para el streaming y las salas de cine.

Luego de que Judas llevara a los soldados romanos y a los fariseos hasta el huerto de los Olivos, o Getsemaní, donde entregó a Jesús, la sexta temporada retoma las últimas horas del mesías antes de su crucifixión.

“Ha llegado la hora. Antes de que se ponga el sol, Jesús morirá”, dice parte de la sinopsis de la sexta temporada, que mostrará desde que Jesús es entregado por Judas hasta cuando es llevado ante Poncio Pilato, a quien los miembros del Sanedrín, conocidos como sumos sacerdotes, le exigían su muerte al acusarlo de blasfemia.

Según destaca la página oficial de The Chosen (Los elegidos), los episodios de la sexta temporada narrarán los acontecimientos del último día de Jesús a través de la vida de quienes lo rodean. Esta narrativa se sumergirá en las perspectivas de quienes lo aman y siguen, así como de quienes lo condenan.

“Los fariseos lo llaman justicia. Los romanos, paz. Sus seguidores, asesinato”, recalca la sinopsis, mientras destaca que, en este tiempo, Jesús llevará la carga de la humanidad hacia la cruz del Calvario, manteniéndose fiel a los planes de su Padre.

En la cruz, Jesús finalmente cumplirá el sacrificio que Dios tiene planeado para salvar a la humanidad, narrativa que irá explorándose durante los seis episodios que conformarán esta nueva temporada.

Por medio de un comunicado de prensa, The Chosen compartió que la sexta temporada se estrenará el 15 de noviembre del 2026, con el lanzamiento de los primeros tres episodios.

Después de ese estreno, se publicará un nuevo episodio cada semana hasta el 6 de diciembre. El comunicado, compartido a Prensa Libre, destaca que el final de la temporada llegará en el primer trimestre del 2027, pero esta vez será estrenado en cines.

La nueva temporada llegará a través de la plataforma de streaming Prime Video en países de América Latina. La película llegará de la mano de Amazon MGM Studios y será estrenada a escala mundial en cines, según destaca The Chosen.

The journey has led to this. The Chosen story continues Nov 15 @PrimeVideo pic.twitter.com/oIBcQ8cRsu — Prime Video (@PrimeVideo) April 3, 2026

Elenco