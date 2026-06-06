El papa León XIV revela su afición por el Real Madrid y Florentino Pérez celebra: “Es un honor”

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El papa León XIV revela su afición por el Real Madrid y Florentino Pérez celebra: “Es un honor”

El pontífice sorprendió durante el vuelo que lo llevó a España al revelar entre sonrisas su afinidad con el club merengue mientras Florentino Pérez reaccionó calificando el momento como un orgullo para la institución.

Alejandra Soto

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El papa León XIV revela su afición por el Real Madrid y Florentino Pérez celebra: “Es un honor”. (Foto Prensa Libre: EFE).

El papa León XIV sorprendió este sábado al expresar su simpatía por el Real Madrid durante un vuelo hacia España, donde inició una gira pastoral. En un intercambio con periodistas, el pontífice afirmó entre sonrisas que “el papa es de todos los equipos, pero Robert Francis Prevost es del Real Madrid”, una declaración que rápidamente se viralizó.

Las palabras del líder de la Iglesia Católica generaron una rápida reacción en el entorno madridista. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, calificó la declaración como “un orgullo y un honor” para la institución durante un acto relacionado con su candidatura para continuar al frente del club.

La relación entre León XIV y el Real Madrid ya había tenido un antecedente tras su elección como pontífice en mayo de 2025, cuando el club blanco le envió un mensaje de felicitación y le expresó sus mejores deseos para su pontificado, destacando valores como la paz, la solidaridad y la justicia.

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León XIV sucede al papa Francisco quien era un reconocido seguidor del club argentino San Lorenzo y mantiene una estrecha relación con el deporte en general. Además de su interés por el fútbol el pontífice es apasionado del tenis y del béisbol y su prolongada estancia en Perú país del que también posee la nacionalidad contribuyó a fortalecer su afición por el balompié y su cercanía con la cultura deportiva latinoamericana.

La confesión futbolística del papa llega en un momento especialmente intenso para el Real Madrid que se prepara para las elecciones presidenciales donde Florentino Pérez buscará la reelección ante la candidatura de Enrique Riquelme.

La revelación de León XIV sobre su simpatía por el Real Madrid añade un capítulo curioso a la historia del fútbol y la Iglesia Católica que siempre han tenido una relación especial en los países de tradición latina. El papa visitará España en los próximos días en una gira pastoral que lo llevará a varios puntos del país y que sin duda incluirá más momentos de conexión con la cultura deportiva española para un pontífice que no oculta su pasión por el deporte.

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