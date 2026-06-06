Golpe para Alemania: Lennart Karl sufre grave lesión y no jugará el Mundial 2026

A menos de una semana del inicio del Mundial 2026, Alemania sufrió una baja sensible con la lesión de Lennart Karl, joven promesa del Bayern Múnich. El atacante de 18 años sufrió una rotura muscular en el cuádriceps izquierdo durante un entrenamiento en Chicago y quedó descartado para todo el torneo.

La ausencia de Karl representa un duro golpe para el técnico Julian Nagelsmann, quien pierde a uno de sus jugadores más desequilibrantes de cara al debut mundialista ante Curazao el próximo 14 de junio en Houston.

Nagelsmann lamentó la noticia y destacó las cualidades del futbolista, resaltando su talento, velocidad, personalidad y encaje dentro del grupo. También señaló que, aunque es una situación difícil, el jugador tendrá oportunidades de disputar otros grandes torneos en el futuro.

Karl llegaba al Mundial tras una destacada temporada con el Bayern Múnich, en la que registró nueve goles y ocho asistencias en 40 partidos, consolidándose como una de las principales alternativas ofensivas de la selección alemana.

La selección alemana reaccionó rápidamente a la baja de Lennart Karl y convocó al mediocampista Assan Ouédraogo, de 20 años y jugador del RB Leipzig. El joven debutó con la selección absoluta en noviembre pasado durante la goleada 6-0 sobre Eslovaquia en las eliminatorias mundialistas, encuentro en el que también marcó su primer gol.

Nagelsmann mostró confianza en el reemplazante y destacó que Ouédraogo, campeón mundial y europeo sub-17 en 2023, tuvo un inicio prometedor con la Mannschaft. El técnico espera que aporte su talento y juegue con la misma libertad y atrevimiento que ha mostrado en sus primeras apariciones.

Pese a la sensible baja de Karl, Alemania mantiene una plantilla competitiva liderada por figuras como Manuel Neuer, Kai Havertz, Jamal Musiala y Leon Goretzka. Integrada en el Grupo E, debutará el 14 de junio ante Curazao en Houston, luego enfrentará a Costa de Marfil el 20 de junio en Toronto y cerrará la fase de grupos frente a Ecuador el 25 de junio en Nueva Jersey.