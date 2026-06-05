Cuántos goles se han marcado en las finales de los Mundiales y cuál fue la más goleadora

“Goles son amores”, dice la versión futbolera de un popular refrán, y las finales de la Copa del Mundo han sabido respaldarlo. A lo largo de la historia, los partidos por el título han ofrecido marcadores generosos, con seis goles como una de las cifras más recurrentes en el duelo definitivo.

En las 22 finales disputadas hasta ahora se han marcado 83 goles, lo que deja un promedio de 3.77 anotaciones por partido. Un dato que desmonta la idea de que las finales suelen ser encuentros cerrados por el temor a perder.

El origen de esta tendencia se remonta al primer Mundial, Uruguay 1930, cuando el anfitrión derrotó 4-2 a Argentina en un partido vibrante. Ocho años después, en Francia 1938, la historia se repitió: Italia revalidó su título tras imponerse también 4-2 a Hungría.

La barrera de los seis goles volvió a aparecer en Inglaterra 1966, en una de las finales más recordadas. En Wembley, Inglaterra venció 4-2 a Alemania en tiempo extra, en un partido marcado por el polémico “gol fantasma” de Geoff Hurst.

Durante décadas, el fútbol evolucionó hacia esquemas más cautelosos, y ese tipo de marcadores desapareció. Sin embargo, el espectáculo regresó en Rusia 2018, cuando Francia superó 4-2 a Croacia en una final abierta y dinámica.

El caso más reciente llegó en Catar 2022, en un duelo considerado uno de los mejores de la historia. Argentina y Francia empataron 3-3 tras 120 minutos, antes de que la Albiceleste se coronara en la tanda de penales.

Los extremos de las finales

La final con más goles sigue siendo la de Suecia 1958, cuando Brasil venció 5-2 al anfitrión, con siete anotaciones en total. En el otro extremo está Estados Unidos 1994, la única final que terminó 0-0 y que se definió por penales entre Brasil e Italia.

De cara al Mundial de 2026, una de las expectativas será ver si los finalistas logran repetir esos partidos de alto voltaje ofensivo, como en 1930, 2018 o 2022, y vuelven a confirmar que, en las finales, los goles también cuentan historias.