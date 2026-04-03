El papa León XIV revive el vía crucis en el Coliseo de Roma y carga la cruz en cada estación que recuerda el camino de Jesús al Gólgota

Este Viernes Santo, el papa León XIV realizó su primer vía crucis como sumo pontífice de la Iglesia católica en el Anfiteatro Flavio, conocido como el Coliseo de Roma, donde se rememoró el camino de Jesús hacia la crucifixión.

Durante este acto, el pontífice congregó a cientos de fieles en la jornada en que se conmemora la muerte de Jesucristo, y revivió el vía crucis luego de cuatro años desde su última celebración.

“La Vía Dolorosa se despliega por las callejuelas de la Ciudad Vieja de Jerusalén y nos hace recorrer el camino de Jesús desde el lugar de su condena hasta el de su crucifixión y sepultura, que es también el lugar de su resurrección”, dice la introducción del mensaje del vía crucis del Viernes Santo que el papa León XIV efectuó este 3 de abril.

En su primer vía crucis de Viernes Santo, León XIV decidió portar la cruz durante las catorce estaciones del recorrido, lo cual, según medios como DW, no ocurría desde 1994 con Juan Pablo II. En este acto, el pontífice rememoró los últimos momentos de Jesús, desde su condena hasta su muerte.

En el recorrido de las 14 estaciones dentro del Anfiteatro Flavio, el sumo pontífice siguió las meditaciones escritas por el franciscano Francesco Patton, según detalla la Oficina de Prensa de la Santa Sede, mientras que las meditaciones del 2024 y del 2025 fueron escritas por el papa Francisco.

En sus meditaciones, Francesco Patton recordó a la Iglesia los problemas que aquejan a la humanidad, como la guerra, el abuso de poder, la pobreza, las víctimas de vejámenes y la desigualdad económica.

Durante el recorrido, el papa León XIV sostuvo la cruz en cada estación, simbolismo que, según AS Prensa, sugiere que buscaba cargar sobre sus hombros parte del dolor del mundo contemporáneo.

“Pienso que será un signo importante por lo que representa el Papa: un líder espiritual hoy en el mundo, esta voz para decir que Cristo aún sufre. Y llevo todo este sufrimiento también en mi oración”, dijo León XIV a periodistas fuera de Villa, según recopilan medios internacionales.

Pope Leo XIV has entered the Colosseum to begin the Via Crucis / Way of the Cross. pic.twitter.com/pyazgZCy0Z — Colm Flynn (@colmflynnire) April 3, 2026

Al igual que en tiempos de Jesús, destaca el Vaticano, este vía crucis se celebra en medio de fieles, pero también de quienes juzgan y se burlan de la fe. Asimismo, este vía crucis rememora a san Francisco de Asís, quien recordaba la vida del creyente con las palabras del apóstol Pedro: “nuestro Señor Jesucristo, cuyas huellas debemos seguir, llamó amigo a quien lo traicionaba y se ofreció espontáneamente a quienes lo crucificaron”.

Pope Leo XIV became only the second pope to carry the Cross throughout the entire Way of the Cross at Rome’s Colosseum on Good Friday.



Video: Vatican Media pic.twitter.com/W9M3eZ9bvg — Sachin Jose (@Sachinettiyil) April 3, 2026

Estaciones del vía crucis