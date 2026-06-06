Los clubes con más representación en el Mundial 2026: Manchester City lidera con 19 jugadores

Fútbol Internacional

Los clubes con más representación en el Mundial 2026: Manchester City lidera con 19 jugadores

El conjunto inglés encabeza la lista de equipos con más futbolistas en el torneo seguido por el Bayern de Múnich con 18 y Arsenal y PSG con 16 cada uno en lo que refleja el dominio del fútbol europeo.

Alejandra Soto

|

time-clock

MANCHESTER (United Kingdom), 19/04/2026.- Manchester City's Rayan Cherki (C-R) celebrates with teammates after scoring the 1-0 goal during the English Premier League match Manchester City against Arsenal FC, in Manchester, Britain, 19 April 2026. (Reino Unido) EFE/EPA/PETER POWELL EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

Manchester City encabeza la lista de equipos con más futbolistas en el torneo seguido por el Bayern de Múnich con 18 y Arsenal y PSG con 16 cada uno en lo que refleja el dominio del fútbol europeo. (Foto Prensa Libre: EFE).

El Manchester City será el club con mayor representación en el Mundial de Clubes 2025 al aportar 19 jugadores distribuidos en 12 selecciones diferentes. Los futbolistas del equipo inglés participarán con países como Inglaterra, Francia, España, Portugal, Bélgica y Egipto, entre otros, reflejando el carácter internacional de una de las plantillas más competitivas del mundo.

La amplia presencia de jugadores también supone un beneficio económico para los clubes. La FIFA distribuirá US$355 millones en compensaciones por la cesión de futbolistas, con pagos diarios por cada jugador convocado, además de otros US$250 millones vinculados a la participación en la fase final del torneo.

Tras el Manchester City aparecen el Bayern Múnich, con 18 jugadores, y Arsenal y PSG, con 16 cada uno. Barcelona suma 15 representantes, mientras que Atlético de Madrid, Al Hilal, Crystal Palace y Manchester United aportan 12 futbolistas, confirmando el predominio de los clubes europeos en la competición.

LECTURAS RELACIONADAS

CHICAGO (USA), 05/06/2026.- Germany's Lennart Karl arrives for a training session at Soldier Field in Chicago, Illinois, USA, 05 June 2026. The United States and Germany will play their international friendly soccer match on 06 June. (Futbol, Amistoso, Alemania, Estados Unidos) EFE/EPA/KAMIL KRZACZYNSKI

Golpe para Alemania: Lennart Karl sufre grave lesión y no jugará el Mundial 2026

chevron-right
-FOTODELDÍA- GR7042. LUSAIL (CATAR), 18/12/2022.- Lionel Messi (d) de Argentina disputa un balón con Kylian Mbappe de Francia hoy, en la final del Mundial de Fútbol Qatar 2022 entre Argentina y Francia en el estadio de Lusail (Catar). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Cuántos goles se han marcado en las finales de los Mundiales y cuál fue la más goleadora

chevron-right

Los clubes con más jugadores en el Mundial 2026

Manchester City — 19 jugadores

  • Argelia: Ait-Nouri, Bélgica: Doku, Croacia: Gvardiol, Kovacic, Inglaterra: Trafford, Stones, Guéhi, O'Reilly, Francia: Cherki, Ghana: Semenyo, Países Bajos: Aké, Reijnders, Noruega: Haaland, Portugal: M. Nunes, R. Dias, B. Silva, España: Rodri, Uzbekistán: Khusanov, Egipto: Marmoush

Bayern de Múnich — 18 jugadores

  • Austria: Laimer, Canadá: Davies, Colombia: Luis Díaz, Croacia: Stanisic, Inglaterra: Kane, Francia: Upamecano, Olise, Alemania: Pavlovic, Musiala, Tah, Kimmich, Karl, Goretzka, Neuer, Japón: Hiroki Ito, Corea del Sur: Kim Min-Jae, Senegal: Ndiaye, Jackson

Arsenal — 16 jugadores

  • Brasil: Martinelli, Gabriel M., Bélgica: Trossard, Ecuador: Hincapié, Inglaterra: Saka, Rice, Eze, Madueke, Alemania: Havertz, Países Bajos: Timber, España: Raya, Zubimendi, M. Merino, Noruega: Odegaard, Suecia: Gyökeres, Francia: Saliba

PSG — 16 jugadores

  • Brasil: Marquinhos, Ecuador: Pacho, Corea del Sur: Kang-In Lee, Marruecos: Achraf, Senegal: Mbaye, Túnez: Ayari, Portugal: G. Ramos, J. Neves, Nuno M., Vitinha, España: Fabián, Francia: Barcola, Doué, Lucas H., Dembélé, Zäire-Emery

Barcelona — 15 jugadores

  • Brasil: Raphinha, Egipto: Hamza A., Países Bajos: De Jong, Inglaterra: Rashford, Gordon, Francia: Koundé, Portugal: Cancelo, España: Dani Olmo, Eric G., Ferran, Gavi, Joan G., Lamine Y., Cubarsí, Pedri, Uruguay: Araújo

ESCRITO POR:

Alejandra Soto

Alejandra Soto

Lee más artículos de Alejandra Soto

ARCHIVADO EN:

Futbol Internacional Manchester City Mundial 2026 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM