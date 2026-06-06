Los clubes con más representación en el Mundial 2026: Manchester City lidera con 19 jugadores

El Manchester City será el club con mayor representación en el Mundial de Clubes 2025 al aportar 19 jugadores distribuidos en 12 selecciones diferentes. Los futbolistas del equipo inglés participarán con países como Inglaterra, Francia, España, Portugal, Bélgica y Egipto, entre otros, reflejando el carácter internacional de una de las plantillas más competitivas del mundo.

La amplia presencia de jugadores también supone un beneficio económico para los clubes. La FIFA distribuirá US$355 millones en compensaciones por la cesión de futbolistas, con pagos diarios por cada jugador convocado, además de otros US$250 millones vinculados a la participación en la fase final del torneo.

Tras el Manchester City aparecen el Bayern Múnich, con 18 jugadores, y Arsenal y PSG, con 16 cada uno. Barcelona suma 15 representantes, mientras que Atlético de Madrid, Al Hilal, Crystal Palace y Manchester United aportan 12 futbolistas, confirmando el predominio de los clubes europeos en la competición.

Los clubes con más jugadores en el Mundial 2026

Manchester City — 19 jugadores

Argelia: Ait-Nouri, Bélgica: Doku, Croacia: Gvardiol, Kovacic, Inglaterra: Trafford, Stones, Guéhi, O'Reilly, Francia: Cherki, Ghana: Semenyo, Países Bajos: Aké, Reijnders, Noruega: Haaland, Portugal: M. Nunes, R. Dias, B. Silva, España: Rodri, Uzbekistán: Khusanov, Egipto: Marmoush

Bayern de Múnich — 18 jugadores

Austria: Laimer, Canadá: Davies, Colombia: Luis Díaz, Croacia: Stanisic, Inglaterra: Kane, Francia: Upamecano, Olise, Alemania: Pavlovic, Musiala, Tah, Kimmich, Karl, Goretzka, Neuer, Japón: Hiroki Ito, Corea del Sur: Kim Min-Jae, Senegal: Ndiaye, Jackson

Arsenal — 16 jugadores

Brasil: Martinelli, Gabriel M., Bélgica: Trossard, Ecuador: Hincapié, Inglaterra: Saka, Rice, Eze, Madueke, Alemania: Havertz, Países Bajos: Timber, España: Raya, Zubimendi, M. Merino, Noruega: Odegaard, Suecia: Gyökeres, Francia: Saliba

PSG — 16 jugadores

Brasil: Marquinhos, Ecuador: Pacho, Corea del Sur: Kang-In Lee, Marruecos: Achraf, Senegal: Mbaye, Túnez: Ayari, Portugal: G. Ramos, J. Neves, Nuno M., Vitinha, España: Fabián, Francia: Barcola, Doué, Lucas H., Dembélé, Zäire-Emery

Barcelona — 15 jugadores