Tras declararse madridista, el papa León XIV ya tiene su propia camiseta en el Real Madrid

La camiseta, exhibida en las tiendas oficiales de la entidad, lleva la palabra “León” en la parte superior de la espalda y el número romano XIV como dorsal. Su precio es de 195 euros (aproximadamente Q1,712, según el tipo de cambio actual).

El uniforme puede completarse con pantalón, valorado en 55 euros (unos Q483), y medias, con un precio de 25 euros (aproximadamente Q219).

El Papa sorprendió durante el vuelo que lo llevó a España al revelar entre sonrisas su afinidad con el club merengue mientras Florentino Pérez reaccionó calificando el momento como un orgullo para la institución.

Comunicado oficial del Real Madrid

“El Bernabéu acoge hoy uno de los actos principales de la visita a España del papa León XIV. Nuestro estadio albergará un encuentro de su santidad con la comunidad diocesana de Madrid. La apertura de puertas tendrá lugar a las 15.00 horas y, desde las 16.30 horas, están programadas diferentes actuaciones musicales, incluida la de un coro de mil voces. Antes de la llegada del papa a nuestro estadio, también habrá una actuación de Jorge Blas y las procesiones de la Virgen de la Almudena y el Cristo de Medinaceli. A las 19.00 horas está prevista la llegada de León XIV al Bernabéu para celebrar el encuentro con la comunidad diocesana. Una actuación de David Bustamante cerrará el acto sobre las 20.00 horas”.

Horarios para Guatemala:

Apertura de puertas: 7.00 horas

Inicio de actuaciones musicales: 8.30 horas

Llegada del papa León XIV: 11.00 horas

Cierre aproximado del acto: 12.00 horas.

El acto lo transmitirá en directo Realmadrid TV.

Según la agencia EFE, durante el acto en el estadio Santiago Bernabéu, el presidente del club, Florentino Pérez, entregará una de estas camisetas al pontífice como obsequio institucional.

El sábado, durante el vuelo desde Roma, León XIV afirmó que, aunque “el Papa es de todos los equipos”, él simpatiza con el Real Madrid.

Florentino Pérez respondió: “Quisiera dar la bienvenida a España a León XIV. Hoy ha dicho en el avión que es del Real Madrid y eso para nosotros es un orgullo”.

Este será el segundo acto encabezado por un papa en el estadio Santiago Bernabéu, después del celebrado por Juan Pablo II el 3 de noviembre de 1982.