Inolvidable: Los 18 goles de Lionel Messi en mundiales que lo convierten en el máximo artillero de la competición

Nuevamente, Lionel Messi ha hecho historia en este Mundial 2026, ya que con dos goles anotados contra Austria este 22 de junio se ha convertido en el máximo anotador en la historia de esta competición.

Con una anotación en el minuto 38 del partido, Lionel Messi logró superar al alemán Miroslav Klose, quien mantenía el primer lugar con 16 tantos.

Casi 12 años después de la última anotación del alemán en mundiales, Messi ha superado esa cifra y ha agrandado aún más su leyenda.

La historia de Messi en los mundiales comenzó en Alemania 2006, donde hizo su debut oficial con la selección de Argentina. Dieciséis años después, en el Mundial de Catar, el argentino cumplió su mayor sueño: convertirse en campeón del mundo tras vencer a Francia en una dura tanda de penales.

Actualmente, Messi disputa su sexta Copa del Mundo y tiene cifras que lo califican como uno de los mejores jugadores de la historia de este deporte. Acumula 28 partidos con la selección mayor, de acuerdo con la FIFA.

Además, Messi es el único jugador que ha registrado al menos una asistencia en cinco competiciones mundialistas.

Estos son los 17 goles que ha anotado Lionel Messi en competiciones mundialistas:

Alemania 2006: Argentina 6 - Serbia y Montenegro 0

Fue en su primer Mundial, en su debut y con solo 18 años cuando Messi ingresó al terreno de juego a falta de 16 minutos para el final y anotó el sexto gol de Argentina tras un gran pase de Carlos Tévez.

Brasil 2014: Argentina 2 - Bosnia y Herzegovina 1

Ocho años tuvieron que pasar para que Messi volviera a anotar en mundiales, en esta ocasión, y con 27 años, hizo su clásica jugada al llevarse a varios jugadores tras un pase de Gonzalo Higuaín.

Brasil 20214: Argentina 1- Irán 0

Dentro de la fase de grupos, Lionel Messi salvó a una Argentina que no podía obtener la anotación tras la fortaleza defensiva de Irán. En el minuto 90, el argentina sacó un fuerte zurdazo para quedarse con los tres puntos.

Brasil 2014: Argentina 3 -Nigeria 2

Messi fue decisivo en todos los partidos de la fase de grupos de aquel mundial, y en el último encuentro al sacar un tremendo disparo al poste tras una acción de Ángel Di María que casi termina en anotación.

Rusia 2018: Argentina 2 - Nigeria 1

Lionel Messi se estrenó en la copa del mundo de 2018 en la fase de grupos. Luego de una gran pase de Éver Banega, el argentino controló de forma increíble el esférico y batió al portero en un mano a mano.

Catar 2022: Arabia Sudita 2 - Argentina 1

La primera anotación de Messi fue en una amarga derrota contra Arabia Saudita. A los diez minutos del encuentro, el argentino ejecutó un penal sin problemas tras una falta en el área sobre Leandro Paredes.

Catar 2022: Argentina 2 - México 0

En un partido donde Argentina se apostaba su participación en el Mundial, Messi salió al rescate al recibir un pase de Di María hizo un disparo raso junto al palo de la portería mexicana.

Catar 2022: Argentina 2 - Australia 1

En los octavos de final de la copa mundialista Messi recogió la pelota y ajustó un gran disparo al palo tras un pase de Nicolás Otamendi.

Catar 2022: Argentina 2(4) - Países Bajos 2(3)

En un emocionante duelo de cuartos de final que terminó en la tanda de penales, Messi previamente colocó el 2-0 en la pena máxima luego de una falta que Denzel Dumfries sobre Acuña.

Catar 2022: Argentina 3 - Croacia 0

En un partido de semifinales donde la albiceleste demostró su superioridad frente Croacia y Messi no se quedó atrás. Nuevamente de penal, Messi definió con tranquilidad tras una falta dentro del área sobre Julián Álvarez.

Catar 2022: Argentina 3(4) - Francia 3(2)

En al gran final del mundial, Messi volvió a aparecer para encaminar a su equipo a la victoria. De nuevo de penal, Messi adelantó a Argentina luego de Dembelé derribó a Di María dentro del área.

Esa final tuvo a Messi por partida doble, ya que en el tiempo de prórroga y tras un rechace del portero Hugo Lloris, el argentino volvió a marcar y resucitando a Argentina en un partido de vértigo.

Tras tantos goles, Messi logró en el Mundial 2022 su ansiado sueño: ser campeón mundial.

EE. UU., México y Canadá 2026: Argentina 3 - Argelia 0

En esta nueva edición del Mundial Messi sigue agrandando su historia al anotar su primer hatrick en la historia de la competición internacional.

EE. UU., México y Canadá 2026: Argentina 2 - Austria 0

Y ahora, este 22 de junio, Messi hizo historia no solo al anotar un doblete contra Austria, sino convirtiéndose en el máximo goleador en la historia del Mundial.

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