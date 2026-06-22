Video: así fue el gol con el que Messi llegó a 17 tantos en Copas del Mundo y superó a Klose

Fútbol Internacional

Video: así fue el gol con el que Messi llegó a 17 tantos en Copas del Mundo y superó a Klose

Lionel Messi volvió a escribir una página histórica en el futbol mundial. Con su gol frente a Austria en la Copa del Mundo 2026, el capitán argentino llegó a 17 anotaciones en Mundiales. Aquí el gol de Messi.

|

time-clock

ARLINGTON (ESTADOS UNIDOS), 22/06/2026.- El delantero de Argentina Leo Messi marca gol ante Austria en el partido del Mundial 2026 entre Argentina y Austria, este lunes en Arlington, Texas. EFE/Mariscal

El delantero de Argentina Leo Messi marca gol ante Austria en el partido del Mundial 2026 entre Argentina y Austria, este lunes en Arlington, Texas. EFE/Mariscal

Lionel Andrés Messi volvió a hacer historia este lunes 22 de junio en la Copa del Mundo 2026 al convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos en los mundiales.

El argentino alcanzó el registro al marcar contra Austria, en la segunda jornada del Grupo J. Con esa anotación llegó a 17 goles en Copas del Mundo y superó al alemán Miroslav Klose, quien tenía la marca de 16.

Messi comenzó el torneo a tres goles del récord de Klose, pero su actuación en el debut, cuando anotó tres veces contra Argelia, y el tanto conseguido frente a Austria le permitieron igualar y superar la marca histórica.

La anotación llegó en el minuto 38, después de una jugada colectiva. Facundo Medina envió un centro rasante al área y Thiago Almada dejó pasar el balón entre las piernas. La acción dejó a Messi en una posición favorable para definir con el borde interno del pie izquierdo y marcar el 1-0.

LECTURAS RELACIONADAS

DALLAS (United States), 22/06/2026.- Lionel Messi of Argentina in action against Nicolas Seiwald (L) and David Alaba (R) of Austria during the FIFA World Cup 2026 group stage match Argentina against Austria, in Dallas, USA, 22 June 2026. EFE/EPA/JEFFREY MCWHORTER

Messi rompe el récord de Klose y se convierte en el máximo goleador en la historia de los Mundiales

chevron-right
Tala Rangel realiza una atajada memorable para salvar a la selección de México. Foto: Prensa Libre / Straffon Images.

Los arqueros que se han convertido en héroes de la fase de grupos del Mundial 2026

chevron-right

Con este gol, el capitán argentino amplió su legado al alcanzar la cifra histórica exactamente 20 años después de su primera anotación en una Copa del Mundo, conseguida en Alemania 2006 frente a Serbia y Montenegro. De momento suma 17, uno más que Klose, que marcó 16 en los Mundiales de 2002, 2006, 2010 y 2014).

A sus casi 40 años, Messi mantiene su vigencia y calidad, lo que refuerza su condición de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. El récord se suma a una trayectoria marcada por numerosos éxitos.

Además, la marca se alcanzó en una fecha simbólica para el futbol argentino, en el 40 aniversario de dos goles históricos de Diego Armando Maradona. El momento evocó el legado del campeón del mundo, autor de dos de las anotaciones más recordadas en la historia de este deporte: “La Mano de Dios” y “El Gol del Siglo”.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

Lee más artículos de Herberth Marroquín

ARCHIVADO EN:

Futbol Internacional Lionel Messi Maximo goledor Mundial 2026 Mundial 2026 Top 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM