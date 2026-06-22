Video: así fue el gol con el que Messi llegó a 17 tantos en Copas del Mundo y superó a Klose

Lionel Andrés Messi volvió a hacer historia este lunes 22 de junio en la Copa del Mundo 2026 al convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos en los mundiales.

El argentino alcanzó el registro al marcar contra Austria, en la segunda jornada del Grupo J. Con esa anotación llegó a 17 goles en Copas del Mundo y superó al alemán Miroslav Klose, quien tenía la marca de 16.

Messi comenzó el torneo a tres goles del récord de Klose, pero su actuación en el debut, cuando anotó tres veces contra Argelia, y el tanto conseguido frente a Austria le permitieron igualar y superar la marca histórica.

La anotación llegó en el minuto 38, después de una jugada colectiva. Facundo Medina envió un centro rasante al área y Thiago Almada dejó pasar el balón entre las piernas. La acción dejó a Messi en una posición favorable para definir con el borde interno del pie izquierdo y marcar el 1-0.

Con este gol, el capitán argentino amplió su legado al alcanzar la cifra histórica exactamente 20 años después de su primera anotación en una Copa del Mundo, conseguida en Alemania 2006 frente a Serbia y Montenegro. De momento suma 17, uno más que Klose, que marcó 16 en los Mundiales de 2002, 2006, 2010 y 2014).

Aquí el gol histórico de Lionel Messi para convertirse en el máximo anotador en la historia de los mundiales con 17.#mundialdefútbol2026 pic.twitter.com/T0yvsn6oNG — Wencio Bandres (@elflacoweb) June 22, 2026

A sus casi 40 años, Messi mantiene su vigencia y calidad, lo que refuerza su condición de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. El récord se suma a una trayectoria marcada por numerosos éxitos.

Además, la marca se alcanzó en una fecha simbólica para el futbol argentino, en el 40 aniversario de dos goles históricos de Diego Armando Maradona. El momento evocó el legado del campeón del mundo, autor de dos de las anotaciones más recordadas en la historia de este deporte: “La Mano de Dios” y “El Gol del Siglo”.