La ‘Dama de Blanco’: la leyenda paranormal del hotel donde se hospeda Messi y Argentina en Dallas

La selección de Argentina, liderada por Lionel Messi y Lionel Scaloni, dejó su campamento en Kansas City la tarde del 21 de junio y se instaló en el hotel The Adolphus, en Dallas, Texas, donde disputará los últimos partidos del grupo J: el 22 de junio ante Austria y el 27 ante Jordania.

En Kansas, la delegación argentina se aloja en el Hotel Origin y entrena en el Compass Minerals Center.

Después de una hora y media, los argentinos llegaron al The Adolphus, un hotel de lujo que abrió sus puertas hace 114 años, en 1912, el cual alberga un misterio paranormal asociado con el piso 19 y sus elevadores.

El medio argentino MDZ informa que durante una década The Adolphus fue el edificio más alto de Texas. Fue concebido como un emblema de la modernidad texana a comienzos del siglo XX.

Adolphus Busch compró el antiguo ayuntamiento de Dallas, lo demolió y encargó la construcción del edificio con un estilo Beaux Arts, caracterizado por la simetría, la ornamentación clásica y la monumentalidad. Su diseño estuvo a cargo del arquitecto Thomar Burnett, quien lo diseñó como un edificio de estilo alemán con detalles parisinos, gárgolas y cabezas de dioses griegos.

En sus muros se conserva un reloj de bronce de 1865 que fue traído desde París. También cuenta con una cadena que se utilizó para atracar el Titanic y una de sus atracciones es un piano Steinway de 1889, año en el que se fabricaron solo dos: su gemelo está en el fondo del mar, hundido con el Titanic, mientras que el otro lo conserva el hotel.

(Foto Prensa Libre: sitio web del hotel The Adolphus).

Además, tiene un cuadro de Napoleón Bonaparte pintado en 1804, cuya pieza está enmarcada en pan de oro de 24 quilates.

Entre 1920 y 1930 fue el epicentro de la vida social, con cenas de gala y presentaciones de orquestas. Frank Sinatra, Elvis Presley, Marilyn Monroe y hasta la reina Isabel II pasaron por sus habitaciones. Esta última obsequió al hotel un retrato oficial para el vestíbulo.

También lo visitaron los presidentes de Estados Unidos Jimmy Carter, Ronald Reagan y George H. Bush.

En la actualidad está incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos. Entre 2017 y 2018, una renovación integral devolvió protagonismo al hotel, que cuenta con más de 400 habitaciones donde conviven el diseño contemporáneo y los detalles clásicos.

Lujo y misterios paranormales

The Adolphus es considerado uno de los hoteles más importantes de Dallas y uno de los de mayor tiempo de funcionamiento continuo en Estados Unidos.

En su séptimo nivel tiene spa, piscina descubierta y gimnasio. No obstante, estos lujos son opacados por las historias y leyendas escalofriantes que rodean el establecimiento.

De acuerdo con Dallas Magazine, dos semanas después de la inauguración del Adolphus, un camarero cayó tres pisos por el hueco de un ascensor.

En los primeros 10 años, un empleado de una empresa constructora bebió una botella etiquetada como «veneno»; un agente de seguros «se hundió en la acera» cercana y murió en el hotel. Además, un ascensorista cayó 30 metros y murió al intentar saltar de un ascensor a otro.

Según recortes periodísticos recopilados como parte de una investigación de la revista Dallas History, desde entonces habría habido al menos 11 muertes documentadas.

En 1927, un cocinero asomó la cabeza y murió aplastado por la cabina del ascensor.

El sitio LoveToKnow y otras publicaciones locales recopilan historias de muertes accidentales, suicidios y un homicidio confesado décadas después, junto con versiones sobre puertas que se abren solas, música nocturna en salones vacíos y la figura de una mujer vestida de blanco que recorre los pasillos.

En 2009, un video en YouTube registró cómo se abren y cierran las puertas de los elevadores mientras los teléfonos empiezan a sonar.

En la década de 1920, The Adolphus inauguró el Century Room en el piso 19, que atrajo a músicos de renombre. Estos actuaban ante un público numeroso que disfrutaba de whisky de contrabando.

En 1930, el hotel albergó una pista de hielo retráctil que acogió espectáculos itinerantes durante 35 años.

Los huéspedes de ese piso aseguran que a menudo oyen gritos, pasos y hasta el crujido de una cuerda.

El propio Adolphus tiene su versión de la historia de un fantasma que vaga por los pasillos con un vestido blanco de boda, tal vez en busca de su novio entre los huéspedes.

El sitio oficial del hotel ratifica la leyenda: «Como todo hotel embrujado, el Adolphus tiene su propia “Dama de Blanco”».

«En la década de 1930, una novia con el corazón roto y abandonada en el altar tuvo un trágico final. La leyenda cuenta que, tras horas de espera en el salón de baile del piso 19, la desconsolada novia se quitó la vida, ahorcándose justo encima del lugar donde debía dar el “sí, acepto”. Ahora, casi un siglo después, los huéspedes siguen reportando supuestos avistamientos de una misteriosa mujer vestida de blanco que deambula por los pasillos del nivel 19. Algunos dicen que aún busca a su novio desaparecido, negándose a creer que la boda se haya cancelado», indica el hotel.

En la década de 1980, el hotel fue renovado mediante una remodelación que costó US$480 millones.

Ahora, para pasar una noche en el Adolphus, se debe pagar entre US$300 y US$600.

En su bar se pueden pedir bebidas y leer un menú especial que contiene poemas e historias sobre sus fantasmas residentes.

El Adolphus es uno de los grandes íconos turísticos, a tal punto que en Dallas se ofrecen recorridos guiados relacionados con su historia.

El diario argentino MDZ confirmó con la Asociación del Futbol Argentino (AFA) que el comité organizador de la FIFA decide directamente dónde se hospedan los futbolistas.