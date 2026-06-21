“La cuarta estrella” retumba en Dallas: casi 100 mil argentinos se reúnen en el banderazo antes del duelo ante Austria

Dallas se tiñó de celeste y blanco este domingo con el tradicional banderazo de la afición argentina previo al duelo ante Austria. miles de aficionados se reunieron en el Klyde Warren Park y superaron ampliamente la convocatoria registrada en Kansas City antes del debut mundialista.

El intenso calor de más de 35 grados no frenó la fiesta. Los bombos, banderas y cánticos se adueñaron del parque en una jornada que convirtió el centro de la ciudad en una extensión de las tribunas argentinas.

Entre la multitud destacó el nuevo himno de la afición para el Mundial 2026. "La cuarta estrella" se escuchó una y otra vez entre los asistentes, reflejando la ilusión de conquistar un nuevo título mundial y sumar otra estrella al escudo de la Albiceleste.

PL / Alejandra Soto

La magnitud de la convocatoria sorprendió incluso a los propios aficionados. Aproximadamente 100 mil personas se hicieron presentes en el Klyde Warren Park, una cifra que lo convirtió en uno de los banderazos más concurridos que ha protagonizado la Selección Argentina fuera de su país.

Las calles y áreas verdes del parque se transformaron en una auténtica marea celeste y blanca. Los disfraces también fueron protagonistas de la celebración. Varios aficionados llegaron caracterizados con referencias a las tres Copas del Mundo ganadas por Argentina, mientras otros lucieron camisetas de Lionel Messi, Diego Maradona, Ángel Di María y Emiliano Martínez en una colorida previa que anticipó el ambiente que se vivirá en el estadio de Dallas.

La gastronomía tampoco faltó en la celebración. Muchos seguidores aprovecharon la jornada para compartir asados, empanadas, choripanes y otras comidas típicas, convirtiendo el banderazo en una verdadera fiesta argentina a miles de kilómetros de Buenos Aires.

´PL / Alejandra Soto

Ahora toda esa ilusión se trasladará al Dallas Stadium, donde Argentina enfrentará este 22 de junio a Austria en un partido que podría acercarla de manera definitiva a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

La Albiceleste llega tras vencer a Argelia en su debut y tiene la oportunidad de asumir el liderato del Grupo J. Por eso, el multitudinario banderazo es una demostración de la confianza que despierta una selección que ilusiona a sus seguidores con seguir avanzando en la Copa del Mundo y conseguir "la cuarta estrella".