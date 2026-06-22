Del árbitro acalambrado a los parches de Messi: las historias más curiosas que deja el Mundial 2026

Hechos inesperados, curiosos e incluso insólitos se han registrado tras 11 días intensos del Mundial 2026.Un árbitro que necesitó ayuda de los jugadores por un calambre, una selección premiada con joyas tras empatar y los llamativos parches en la camiseta de Lionel Messi destacan entre las historias que muestran la “otra cara” del torneo.

Jugadores auxilian al árbitro: Una escena poco habitual se vivió en Seattle durante el partido entre Estados Unidos y Australia. El árbitro alemán Felix Zwayer sufrió un fuerte calambre en la pierna izquierda en los minutos finales y cayó al césped con evidentes gestos de dolor.

El juego se detuvo de inmediato y fueron los propios futbolistas quienes acudieron en su ayuda. El delantero estadounidense Folarin Balogun y el mediocampista australiano Aiden O’Neill le estiraron la pierna para aliviar la molestia.

Sudáfrica, premiada por empatar

Tras el empate 1-1 ante República Checa en la segunda jornada del Grupo A, los 26 jugadores y el cuerpo técnico de Sudáfrica recibieron joyas y relojes de lujo personalizados, valorados en más de 50 mil dólares cada uno.

El reconocimiento fue posible gracias a un acuerdo comercial entre la Asociación Sudafricana de Fútbol (SAFA) y la joyería estadounidense Icebox, con sede en Atlanta.

El conjunto africano logró igualar al minuto 83 con un penalti convertido por Teboho Mokoena, resultado que le permitió sumar su primer punto y mantener opciones de avanzar a los dieciseisavos de final. Para ello deberá vencer a Corea del Sur el próximo 24 de junio.

La burla de Lula a Neymar

Neymar, que continúa recuperándose de una lesión muscular en el gemelo, fue objeto de una crítica del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que rápidamente se viralizó. “Ni siquiera está jugando. He leído que es el primer convocado a un Mundial que hace teletrabajo. Es un jugador ‘home office’”, comentó el mandatario.

Las declaraciones también tienen un trasfondo político, ya que Neymar apoyó a Jair Bolsonaro, principal rival de Lula, en las últimas elecciones. “Algún día habrá que hacer una selección de inteligencia artificial con once Pelés”, añadió el presidente brasileño.

Messi, el jugador con más parches

Lionel Messi hizo historia al debutar en el Mundial 2026 con un triplete que lo colocó junto al alemán Miroslav Klose como máximo goleador histórico del torneo, con 16 tantos. Pero también destaca por otro detalle. Su camiseta número 10 es la que más parches oficiales tiene en esta Copa del Mundo: luce cuatro distintivos.

En la parte frontal porta el de campeón del mundo de Catar 2022; en la manga derecha, el logo del Mundial 2026; en esa misma zona, un parche “Legacy Badge” por haber disputado cinco Mundiales consecutivos; y en la manga izquierda, la insignia de Balón de Oro del torneo anterior.

Sed de fútbol… y de cerveza

Los aficionados que asistieron al estadio AT&T en Arlington para el partido entre Inglaterra y Croacia consumieron 45,349 cervezas en un bar cercano, según el medio Texas Live.

La cifra superó incluso el consumo registrado en partidos de ‘playoffs’ de los Dallas Cowboys, en una jornada marcada por altas temperaturas.

La presencia de los hinchas ingleses también se hizo sentir en Dallas, especialmente en el Londoner Pub, un bar de estilo británico que se vio completamente desbordado. Solo esa noche se consumieron unas 5,000 cervezas, y desalojar el lugar no fue tarea fácil.