Messi desata la locura en Dallas: aficionados pagan hasta US$1,500 por un boleto para ver a Argentina

Numerosos aficionados argentinos buscan a contrarreloj un boleto a las afueras del AT&T Stadium de Dallas para el segundo partido de la Albiceleste, que enfrentará a Austria a las 11.00 horas de Guatemala en una misión casi imposible debido a la alta demanda y los elevados precios en la reventa.

Desde cuatro horas antes del inicio del encuentro, miles de seguidores se han concentrado en los alrededores del estadio, tiñendo de celeste y blanco la previa de un partido en el que Argentina podría asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

La expectativa generada por la presencia de Lionel Messi en Dallas ha disparado la reventa, una práctica legal en Estados Unidos. “Piden hasta 1,500 dólares por una entrada. Hay que esperar, porque al final bajan. Nosotros estamos dispuestos a pagar entre 900 y 1,000. La clave es tener paciencia”, comentó a EFE Carlos Cooper, quien viajó desde Buenos Aires y desde las 8 de la mañana ya esperaba en las afueras del estadio.

La llegada de Messi, quien podría convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales y en el jugador con más victorias en la historia del torneo, ha desatado la euforia entre los aficionados argentinos.

En los días previos, cientos de seguidores participaron en “banderazos” en distintas zonas del norte y centro de Dallas. El domingo, cerca de 500 aficionados se reunieron en el parque Klyde Warren para alentar a la Albiceleste en un ambiente festivo.