Del drama del visado a las gradas del Mundial: la historia de la madre del héroe de Cabo Verde

La madre del portero de la selección de Cabo Verde, Josimar Dias ‘Vozinha’, agradeció este domingo a todos los aficionados que la apoyaron para poder asistir en persona al partido contra Uruguay, luego de perderse el debut mundialista por problemas con el visado.

“Quiero agradecer a todos los aficionados y a todas las personas que me ayudaron en este proceso. También por el apoyo que le dan a los equipos, especialmente a Cabo Verde”, expresó en un video publicado por la FIFA la madre de ‘Vozinha’, cuya destacada actuación ante España lo convirtió en una de las figuras del Mundial hasta ahora.

“Todos estamos apoyando a Cabo Verde para que juegue bien y brille en la cancha”, agregó en el video, que concluyó con el grito de “¡Vamos Tiburones Azules!”, apodo de la selección africana.

Tras el empate ante España (0-0), ‘Vozinha’ no pudo contener las lágrimas y poco después explicó que su madre no había logrado obtener el visado para viajar a Estados Unidos y presenciar ese partido en Atlanta.

Dos días más tarde, el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que su equipo consular en Praia le brindaba asistencia para que pudiera obtener el documento a tiempo y asistir al encuentro de este domingo contra Uruguay.

Además de presenciar el partido, la madre del guardameta también fue invitada a un recorrido por el cuartel general de la FIFA durante el Mundial, según otro video difundido en la red social X.

Uruguay y Cabo Verde se enfrentarán este domingo en el Hard Rock Stadium de Miami, en un duelo que podría dejar al ganador con un pie en los dieciseisavos de final, al alcanzar cuatro puntos en la tabla.