¿Contra España? ¿O Uruguay? Qué equipo podría enfrentarse a Argentina en los dieciseisavos de final del Mundial

La selección de Argentina, de la mano de Lionel Messi, venció 2-0 a Austria en su segundo partido del Mundial 2026, lo que la clasifica casi directamente a los dieciseisavos de final de la competición.

Con un doblete histórico de Messi, que lo convierte en el máximo anotador en la historia de los mundiales, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se encuentra en lo alto del grupo J con seis puntos, mientras que Austria ocupa el segundo lugar con tres unidades. Argelia y Jordania están en la parte baja de la clasificación, sin puntos.

Sin embargo, el liderato podría verse en peligro en caso de que Jordania venza a Argelia. De ser así, la tercera y última jornada de la fase de grupos será decisiva para determinar si Argentina termina en el primer lugar del grupo.

Ahora, la pregunta que se hacen los aficionados argentinos es: ¿con qué equipo podría enfrentarse en la próxima fase del Mundial 2026?

Según el medio Infobae, hay altas probabilidades de que la Argentina de Lionel Messi pueda enfrentarse a la España de Lamine Yamal o al Uruguay de Federico Valverde.

Todo dependerá de cómo terminen los grupos J y H, ya que, según el medio argentino, el primer lugar del grupo J se enfrentará al segundo del grupo H.

Es decir, si Argentina acaba como líder de su grupo y España también finaliza en el primer lugar del grupo H, no se enfrentarían en los dieciseisavos de final. El rival de la Albiceleste sería Uruguay, en caso de que la Celeste termine segunda de su grupo.

Para que exista la posibilidad de un enfrentamiento entre Argentina y España, el equipo de Messi tendría que terminar en el primer lugar de su grupo, mientras que España debería quedarse con el segundo puesto del grupo H.

Sin embargo, esto no descarta que Argentina tenga como rivales a Arabia Saudita o Cabo Verde, ya que podrían dar la sorpresa y colarse entre los primeros puestos de su grupo.

En el caso de España, aunque existe la posibilidad de que Argentina o Austria sean sus rivales, otras selecciones, como Jordania o Argelia, también podrían dar la sorpresa.

Ese partido se disputará el próximo 3 de julio en el Hard Rock Stadium, en Miami.

Actualmente, los equipos que ya se encuentran matemáticamente clasificados para la siguiente fase del Mundial son México, Estados Unidos, Alemania y Argentina.

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