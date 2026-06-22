Shakira sorprende al aparecer en el partido Argentina contra Austria en el Estadio de Dallas: la cantante envía besos al público

Escenario

Shakira sorprende al aparecer en el partido Argentina contra Austria en el Estadio de Dallas: la cantante envía besos al público

La cantante colombiana Shakira sorprendió a los aficionados al aparecer durante el duelo entre Argentina y Austria, donde envió besos al público. La artista se ha convertido en una figura vinculada a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

|

time-clock

ARLINGTON (ESTADOS UNIDOS), 22/06/2026.- La cantante colombiana Shakira asiste al partido del Mundial 2026 entre Argentina y Austria, este lunes en Arlington, Texas. EFE/Carlos Ramirez.

La cantante colombiana Shakira asiste al partido del Mundial 2026 entre Argentina y Austria, este lunes en Arlington, Texas. (Foto Prensa Libre: EFE/Carlos Ramirez).

La Albiceleste se enfrentó a la selección de Austria en su segundo partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Argentina dominó el encuentro y se impuso 2-0, resultado que la mantiene entre los líderes de su grupo. En medio del partido, la sorpresa llegó cuando Shakira fue captada entre los asistentes.

El encuentro, disputado en el Estadio de Dallas este 22 de junio, estuvo marcado por varias sorpresas, luego de que Lionel Messi se convirtiera en el máximo goleador histórico de la Copa Mundial de la FIFA al marcar un doblete ante Austria.

En el partido en el que el astro argentino alcanzó 18 goles en sus participaciones mundialistas, Shakira y sus hijos, Milan y Sasha, fueron testigos del hecho. La cantante, conocida como la reina de los mundiales, tiene una participación importante en esta edición al ser la intérprete del himno oficial de la 23.ª edición, DAI DAI.

La colombiana, quien se encuentra en medio de una gira por Estados Unidos con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, hizo una pausa para apoyar a la Albiceleste. Durante la transmisión oficial, la artista fue captada en uno de los palcos del estadio, lo que provocó aplausos entre los presentes.

LECTURAS RELACIONADAS

AME8653. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 01/05/2026.- La cantante colombiana Shakira baila durante un ensayo previo al concierto del 2 de mayo, este viernes en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ André Coelho

¿Fue una cita?: testigos revelan cómo habría transcurrido la salida entre Shakira y Manuel García-Rulfo

chevron-right
MEX6432. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 20/06/2026.- El pato Merlín posa con un balón de fútbol este viernes, en Ciudad de México (México). Los goles de Raúl Jiménez o Luis Romo en la Copa del Mundo son tan virales como cualquier foto de Merlín, el pato mundialista que desafió estrategias publicitarias de las grandes marcas, al poner en el centro de la conversación del torneo a la familia mexicana de Karla Gómez, dueña del pequeño alado y madre soltera de Carlos y Cristian. EFE/Mario Guzmán

El “Pato Merlín”: el fenómeno viral que los aficionados han adoptado como la mascota no oficial de México en el Mundial 2026

chevron-right

La aparición se produjo días después de que fuera captada junto al actor mexicano Manuel García-Rulfo mientras bailaban y salían de un restaurante cubano en California. Cuando la cantante apareció en las pantallas del estadio, se observó a su hijo mayor darle un beso y un abrazo.

Luego de que la barranquillera fuera proyectada en las pantallas del Estadio de Dallas, en Texas, sonrió emocionada a los presentes e hizo un gesto de saludo con las manos. Después, lanzó besos al público, que celebró su presencia en medio del partido.

Rápidamente, la visita de la cantante se convirtió en tendencia en redes sociales como X, donde los usuarios compartieron videos de la aparición de la intérprete de Monotonía y de sus hijos, fruto de su relación con el exfutbolista Gerard Piqué.

Se conoce que la artista estaría en Dallas para su próximo concierto de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. La presentación está programada para el 23 de junio en el American Airlines Center. Posteriormente, viajaría a Atlanta para ofrecer dos conciertos.

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

Lee más artículos de Esdras Laz

ARCHIVADO EN:

Messi Mundial 2026 Mundial 2026 famosos Shakira Tendencias entretenimiento 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM