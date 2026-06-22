Shakira sorprende al aparecer en el partido Argentina contra Austria en el Estadio de Dallas: la cantante envía besos al público

La Albiceleste se enfrentó a la selección de Austria en su segundo partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Argentina dominó el encuentro y se impuso 2-0, resultado que la mantiene entre los líderes de su grupo. En medio del partido, la sorpresa llegó cuando Shakira fue captada entre los asistentes.

El encuentro, disputado en el Estadio de Dallas este 22 de junio, estuvo marcado por varias sorpresas, luego de que Lionel Messi se convirtiera en el máximo goleador histórico de la Copa Mundial de la FIFA al marcar un doblete ante Austria.

En el partido en el que el astro argentino alcanzó 18 goles en sus participaciones mundialistas, Shakira y sus hijos, Milan y Sasha, fueron testigos del hecho. La cantante, conocida como la reina de los mundiales, tiene una participación importante en esta edición al ser la intérprete del himno oficial de la 23.ª edición, DAI DAI.

La colombiana, quien se encuentra en medio de una gira por Estados Unidos con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, hizo una pausa para apoyar a la Albiceleste. Durante la transmisión oficial, la artista fue captada en uno de los palcos del estadio, lo que provocó aplausos entre los presentes.

La aparición se produjo días después de que fuera captada junto al actor mexicano Manuel García-Rulfo mientras bailaban y salían de un restaurante cubano en California. Cuando la cantante apareció en las pantallas del estadio, se observó a su hijo mayor darle un beso y un abrazo.

Luego de que la barranquillera fuera proyectada en las pantallas del Estadio de Dallas, en Texas, sonrió emocionada a los presentes e hizo un gesto de saludo con las manos. Después, lanzó besos al público, que celebró su presencia en medio del partido.

SHAKIRA, PRESENTE EN EL PARTIDO HISTÓRICO DE MESSI Y ARGENTINA 🇨🇴🤝🇦🇷#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ydAn1eWKS5 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 22, 2026

Rápidamente, la visita de la cantante se convirtió en tendencia en redes sociales como X, donde los usuarios compartieron videos de la aparición de la intérprete de Monotonía y de sus hijos, fruto de su relación con el exfutbolista Gerard Piqué.

Se conoce que la artista estaría en Dallas para su próximo concierto de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. La presentación está programada para el 23 de junio en el American Airlines Center. Posteriormente, viajaría a Atlanta para ofrecer dos conciertos.