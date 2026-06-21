EN VIVO | Uruguay vs. Cabo Verde: sigue el minuto a minuto de la segunda jornada del Grupo H

Uruguay afronta un partido clave ante Cabo Verde en la segunda jornada del Grupo H del Mundial 2026. La selección dirigida por Marcelo Bielsa necesita una victoria para fortalecer sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda tras empatar 1-1 frente a Arabia Saudita en su debut.

El encuentro, que se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, marcará el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones. Cabo Verde llega tras medirse a España y buscará dar la sorpresa ante uno de los equipos con mayor tradición mundialista.

La Celeste confía en el talento de jugadores como Federico Valverde, Darwin Núñez, Giorgian de Arrascaeta y Maximiliano Araújo para imponer condiciones desde el inicio. Sin embargo, no podrá contar con Ronald Araújo, quien aún no se recupera por completo de una lesión muscular.

Cabo Verde intentará competir con una propuesta ordenada en defensa y aprovechar cualquier oportunidad al contragolpe. Los africanos afrontan el duelo con la ilusión de seguir haciendo historia en su participación mundialista.

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