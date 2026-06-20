Portugal vs. Uzbekistán: fecha y hora del próximo partido de los lusos en el Mundial 2026

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Portugal vs. Uzbekistán: fecha y hora del próximo partido de los lusos en el Mundial 2026

Los portugueses buscarán su primera victoria en el torneo tras el sorpresivo empate ante RD Congo mientras que los uzbekos llegan motivados después de su ajustada derrota ante Colombia.

Alejandra Soto

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HOUSTON (EEUU), 17/06/2026.- El delantero portugués Cristiano Ronaldo al término del partido del Grupo K del Mundial 2026 que disputan las selecciones nacionales de Portugal y República Democrática del Congo este miércoles en el estadio Houston (Texas). EFE/Carlos Ramírez

Los portugueses buscarán su primera victoria en el torneo tras el sorpresivo empate ante RD Congo mientras que los uzbekos llegan motivados después de su ajustada derrota ante Colombia. (Foto Prensa Libre: EFE/Carlos Ramírez).

Portugal llega a su segundo partido del Mundial 2026 con la necesidad de conseguir una victoria tras empatar 1-1 frente a RD Congo en su estreno. Los lusos se adelantaron temprano con un gol de Joao Neves, pero no lograron sostener la ventaja.

El equipo dirigido por Roberto Martínez dominó gran parte del encuentro y generó varias ocasiones de gol. Sin embargo, RD Congo aprovechó una de sus oportunidades y empató por medio de Yoane Wissa antes del descanso.

Uzbekistán también busca sus primeros puntos luego de caer 3-1 ante Colombia en la primera jornada. Los asiáticos llegaron a igualar el marcador gracias a Abbosbek Faysullaev, quien aprovechó un error del arquero Camilo Vargas.

Pese a la reacción uzbeka, Colombia terminó imponiendo su jerarquía con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz. Ahora, Portugal y Uzbekistán afrontan un duelo clave en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

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El duelo entre Portugal y Uzbekistán se disputará el martes 23 de junio a las 11:00 AM hora Guatemala en el Estadio de Houston en lo que será un partido clave para definir el rumbo del Grupo K en su segunda jornada. Mientras Colombia ya se asegura el liderato provisional del grupo tras su victoria en el debut y enfrentará a RD Congo el mismo día en Guadalajara, Portugal y Uzbekistán necesitan los tres puntos para no comprometer sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del torneo.

Los datos del partido

  • Portugal vs. Uzbekistán
  • Martes 23 de junio de 2026
  • 11:00 AM hora Guatemala
  • Estadio de Houston, Estados Unidos
  • Grupo K — Segunda jornada

Cristiano Ronaldo que disputó el partido ante RD Congo se convirtió en el segundo futbolista en la historia junto a Lionel Messi en jugar seis ediciones de la Copa Mundial FIFA un dato que añade un condimento especial a la presencia del astro portugués en este Mundial 2026 donde buscará junto a su selección encontrar el rumbo después de un debut que no salió como esperaban.

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Alejandra Soto

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