Del “Lo veo mal” al gesto de la araña: los momentos virales del Dibu tras el triunfo de Argentina

Argentina derrotó 2-0 a Austria y aseguró su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 gracias a un doblete de Lionel Messi. Sin embargo, una vez más, Emiliano "Dibu" Martínez logró captar parte de la atención fuera de la cancha. Una respuesta irónica sobre el capitán argentino, una aparición inesperada durante una entrevista y una publicación en Instagram, convirtieron al arquero en uno de los protagonistas virales de la jornada.

El guardameta del Aston Villa se convirtió en tendencia en redes sociales pocas horas después del encuentro, no por una intervención decisiva bajo los tres palos, sino por una respuesta que desató una ola de reacciones.

Durante la zona mixta, al ser consultado sobre el rendimiento de Messi tras su doblete, Martínez respondió con aparente seriedad: "Lo veo mal". La frase provocó inmediatamente bromas, memes y videos en distintas plataformas debido al evidente tono irónico de la respuesta.

El gesto que volvió a hacerse viral

Minutos después, el arquero argentino protagonizó otro momento que rápidamente circuló en redes sociales. Mientras uno de sus compañeros ofrecía declaraciones sobre el partido, Martínez apareció en segundo plano realizando su ya conocido gesto de la araña.

El contraste entre la seriedad de la entrevista y la espontaneidad del guardameta generó una nueva ola de comentarios entre los aficionados argentinos, que compartieron videos y capturas del momento.

JAAJJA le preguntan al Dibu cómo lo ve a Messi y responde "Lo veo mal". A la persona menos seria de este país, le hacen una pregunta para que responda en serio 😂 pic.twitter.com/t8apBh4Zrv — Modo Scaloneta 🇦🇷🏆 (@ModoScaloneta) June 22, 2026

También hubo elogios para Messi

Más allá del tono distendido que caracteriza sus apariciones públicas, Martínez también expresó admiración por la actuación del capitán argentino.

"Hermoso verlo, hermoso disfrutarlo", declaró el portero al referirse al desempeño de Messi, quien volvió a ser determinante para la Albiceleste.

El delantero argentino marcó los dos goles de la victoria ante Austria y alcanzó los 18 tantos en Copas del Mundo, ampliando su registro como máximo goleador histórico de los Mundiales.

Argentina ya está en octavos

La selección dirigida por Lionel Scaloni resolvió el partido con autoridad. Messi abrió el marcador en la primera mitad y sentenció el encuentro en el complemento, mientras que la defensa argentina mantuvo el arco en cero.

Con dos victorias en dos partidos —3-0 frente a Argelia y 2-0 contra Austria—, Argentina aseguró su clasificación a los octavos de final y confirmó su condición de candidata al título.

El Dibu Martínez subió un fotón y etiquetó a TODOS los jugadores de la Selección JAJAJAJ es un tipazo, imposible odiarlo pic.twitter.com/90eSPJp0SE — Modo Scaloneta 🇦🇷🏆 (@ModoScaloneta) June 22, 2026

Mientras Messi sigue ampliando su legado dentro del campo, Martínez continúa demostrando por qué es una de las personalidades más mediáticas del plantel argentino. Esta vez no necesitó una atajada espectacular ni una definición por penales para convertirse en noticia: le bastaron una frase y un gesto para volver a adueñarse de las redes sociales.