Messi supera a Klose y a Marta: los cuatro récords Guinness que rompió en el Mundial 2026

Lionel Messi sigue ampliando su legado. Con un doblete ante Austria en la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026, el capitán argentino alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales, al superar las marcas de Miroslav Klose y de la brasileña Marta Vieira da Silva.

El capitán argentino no solo alcanzó los 18 goles en la historia de las Copas del Mundo, sino que consolidó su lugar como el máximo anotador histórico absoluto, superando a Miroslav Klose (16 goles) y a la legendaria brasileña Marta (17 goles).

Además, en apenas dos partidos del Mundial 2026, el argentino ya acumula cinco goles, una cifra que lo coloca como líder de la tabla de goleadores del torneo. Está a solo dos goles de superar su propio registro de 7 goles en el anterior mundial de Catar 2022.

Según Guinness World Records, Messi rompió o amplió varios registros durante el encuentro:

Máximo goleador histórico de los Mundiales masculinos y femeninos combinados, con 18 goles.

Más partidos disputados en Mundiales: 28.

Más victorias en Mundiales: 18.

Más minutos jugados en Mundiales: 2,489.

All the records broken by Lionel Messi today:



Most FIFA World Cup finals goals by a football (soccer) player - 18



Most FIFA World Cup matches played in by an individual - 28



Most matches won by a player at the football (soccer) FIFA World Cup - 18



Most minutes played in the… — Guinness World Records (@GWR) June 22, 2026

El récord de Marta

Hasta antes del Mundial 2026, Marta Vieira da Silva ostentaba el récord absoluto de goles en Copas del Mundo con 17 anotaciones, conseguidas en los Mundiales femeninos disputados entre 2003 y 2019.

Considerada una de las mejores futbolistas de la historia y ganadora de seis premios al Jugador Mundial de la FIFA, Marta mantuvo esa marca durante varios años. Messi igualó el registro con el triplete conseguido frente a Argelia y lo superó con los dos goles anotados ante Austria.

Messi y Marta, máximos goleadores en la historia de los Mundiales 🇦🇷 🇧🇷



Messi e Marta, maiores artilheiros da história da Copa do Mundo ⚽🤩#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/SUAhDnxB2p — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) June 22, 2026

Una carrera histórica

A sus casi 39 años, Messi también se convirtió en el primer futbolista en disputar seis Copas del Mundo. A lo largo de su trayectoria mundialista ha participado en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026.

Argentina lidera el Grupo J con seis puntos y aseguró su clasificación a los octavos de final tras las dos primeras jornadas.

Lo que parecía una lucha estadística abierta quedó resuelto rápidamente. El futbolista que debutó en un Mundial en Alemania 2006 ahora encabeza en solitario la lista histórica de goleadores de la competición.

El Mundial 2026 continúa sumando capítulos destacados a la carrera de Messi, quien sigue ampliando una colección de récords que lo sitúa entre las figuras más influyentes de la historia del fútbol.