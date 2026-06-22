VIDEO | De Serbia a Austria: Así han sido los 18 goles de Lionel Messi hasta convertirse en el máximo goleador de los Mundiales

Veinte años después de anotar su primer gol en una Copa del Mundo, Lionel Messi alcanzó la cima del futbol mundial.

Con un doblete ante Austria, el argentino llegó a 18 goles y se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

Cada tanto del capitán albiceleste cuenta una parte distinta de su recorrido. Algunos mantuvieron con vida a Argentina, otros la acercaron a la gloria y varios terminaron por elevarlo a la inmortalidad.

De Alemania 2006 a Estados Unidos, México y Canadá 2026, Messi convirtió cada gol en un peldaño hacia la eternidad.

Dieciocho veces celebró en el escenario más grande del futbol; dieciocho veces escribió un nuevo capítulo de una obra que ya pertenece para siempre a la historia de los Mundiales.

1. Serbia y Montenegro (Alemania 2006)

El 16 de junio del 2006, Messi, de apenas 18 años, recibió un pase de Carlos Tévez, dejó atrás al portero y selló la goleada argentina por 6-0. Fue el primer grito mundialista del rosarino.

2. Bosnia y Herzegovina (Brasil 2014)

Ocho años después volvió a celebrar. Messi condujo el balón, combinó con Gonzalo Higuaín y definió junto al poste para encaminar el triunfo por 2-1.

3. Irán (Brasil 2014)

Cuando el empate parecía inevitable, apareció en el minuto 91 con un zurdazo desde fuera del área para darle a Argentina una victoria agónica.

4. Nigeria (Brasil 2014)

Messi abrió el marcador al aprovechar un rebote del guardameta nigeriano. El capitán volvió a aparecer en el momento indicado.

5. Nigeria (Brasil 2014)

Antes del descanso ejecutó un magistral tiro libre que se coló junto al poste y firmó su primer doblete en los Mundiales.

6. Nigeria (Rusia 2018)

Con un control orientado exquisito y una definición cruzada, Messi anotó el gol que mantuvo con vida a la Albiceleste en la fase de grupos.

7. Arabia Saudita (Catar 2022)

Su primer gol en Catar llegó desde el punto penal. Aunque Argentina cayó inesperadamente, el tanto fue el punto de partida de una histórica reacción.

8. México (Catar 2022)

Con la Albiceleste al borde de la eliminación, Messi sacó un remate desde fuera del área que abrió el camino hacia la victoria.

9. Australia (Catar 2022)

En su partido número mil como profesional, el rosarino abrió el marcador con un remate colocado para llevar a Argentina a los cuartos de final.

10. Países Bajos (Catar 2022)

Messi transformó un penalti y parecía sentenciar el partido, aunque el encuentro terminó por resolverse en una dramática tanda de penales.

11. Croacia (Catar 2022)

De nuevo desde los once metros, el capitán adelantó a Argentina en semifinales antes de ofrecer una de las mejores actuaciones de su carrera.

12. Francia (Catar 2022)

Messi abrió el marcador en la final con un penalti y puso a soñar a todo un país con la tercera estrella.

13. Francia (Catar 2022)

En la prórroga volvió a aparecer para marcar el 3-2 parcial en una de las finales más memorables de la historia.

14. Argelia (Mundial 2026)

Messi inició la defensa del título con un gol ante Argelia y comenzó la persecución del récord de Miroslav Klose.

15. Argelia (Mundial 2026)

El rosarino volvió a marcar y dejó claro que aún tenía cuentas pendientes con la historia.

16. Argelia (Mundial 2026)

Su triplete en el debut le permitió alcanzar al alemán y encender la ilusión de convertirse en el máximo artillero de todos los tiempos.

17. Austria (Mundial 2026)

En el estadio AT&T de Arlington, Messi volvió a hacer historia al superar la marca de Klose con su decimoséptimo gol.

18. Austria (Mundial 2026)

El segundo tanto de la noche terminó por elevarlo a una dimensión inédita. Veinte años después de su primer gol ante Serbia y Montenegro, el argentino alcanzó las 18 anotaciones y quedó en solitario como el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo.

Los diez máximos goleadores de la historia de los Mundiales:

1 Lionel Messi (Argentina) 18 goles

2 Miroslav Klose (Alemania) 16

3 Ronaldo Nazário (Brasil) 15

4 Gerd Müller (Alemania) 14

4 Kylian Mbappé (Francia) 14

6 Just Fontaine (Francia) 13

7 Pelé (Brasil) 12

8 Jürgen Klinsmann (Alemania) 11

8 Sándor Kocsis (Hungría) 11

10 Grzegorz Lato (Polonia) 10