“Es el mejor de todos los tiempos”: el mensaje de Klose tras el récord histórico de Messi

Dos goles del argentino Lionel Messi sellaron este lunes la victoria 2-0 de su selección sobre Austria, resultado con el que el capitán albiceleste se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales, al llegar a 18 anotaciones, dos más que el alemán Miroslav Klose.

El triunfo deja a Argentina con un pie en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, aunque todavía no asegura su clasificación matemática debido a una posible combinación de resultados en el Grupo J. La Albiceleste suma seis puntos, mientras que Austria se queda con tres, a la espera de lo que ocurra en el duelo entre Jordania y Argelia y en la última jornada.

Tras la hazaña, Klose, leyenda de la selección alemana, felicitó a Messi por superar su marca histórica y no dudó en elogiarlo como el mejor futbolista de todos los tiempos.

“¡Lionel Messi es para mí el mejor futbolista de todos los tiempos! ¡Felicidades, campeón!”, declaró al diario alemán Süddeutsche Zeitung.

Klose mantenía el récord goleador hasta el inicio de esta Copa del Mundo. En la primera jornada, Messi lo alcanzó con un triplete ante Argelia, con el que llegó a 16 goles. Este lunes, con su doblete frente a Austria, el argentino se quedó en solitario en la cima del ranking histórico.

El propio exdelantero alemán ya había anticipado días atrás que su marca sería superada durante el torneo. “Y está perfectamente bien. El récord iba a romperse tarde o temprano, y me alegra que lo haga Messi. Soy un gran admirador suyo, siempre lo he sido”, afirmó Klose, quien reiteró que el atacante argentino es “un genio”.

Con su nueva marca, Messi no solo amplía su legado en los Mundiales, sino que sigue consolidando su lugar entre las máximas leyendas del fútbol.