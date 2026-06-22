Video: a 40 años de la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”, la tarde que inmortalizó a Diego Armando Maradona

Este 22 de junio se cumplen 40 años de una de las actuaciones más recordadas en la historia de las Copas del Mundo. El Estadio Azteca fue escenario en 1986 de la consagración definitiva de Diego Armando Maradona, quien en una misma tarde firmó dos de los goles más emblemáticos del futbol: la polémica “Mano de Dios” y el inolvidable “Gol del Siglo”.

Aquel partido de cuartos de final entre Argentina e Inglaterra no solo quedó marcado por el resultado, sino también por el impacto futbolístico e histórico de lo ocurrido. Maradona, con el dorsal 10, asumió el protagonismo de la albiceleste y, en apenas cuatro minutos, escribió una de las páginas más memorables de los Mundiales.

La primera acción llegó al minuto 51. Tras un balón elevado dentro del área inglesa, Maradona se anticipó al guardameta Peter Shilton y golpeó la pelota con la mano izquierda para enviarla al fondo de la red.

El árbitro no advirtió la infracción y validó el gol. Tiempo después, el propio futbolista bautizó la jugada como la “Mano de Dios”, una expresión que terminó por inmortalizar uno de los episodios más controvertidos en la historia de la Copa del Mundo.

Sin embargo, lo que ocurrió después eclipsó cualquier polémica.

Apenas cuatro minutos más tarde, al 55, Maradona recibió el balón en su propio campo y protagonizó una acción que permanece entre las mejores jugadas de todos los tiempos. En apenas 11 segundos dejó atrás a varios futbolistas ingleses gracias a una combinación de velocidad, equilibrio, técnica y control.

Tras superar a varios rivales y eludir también a Shilton, definió frente al arco para marcar uno de los goles más recordados en la historia del futbol.

A 40 años del gol del siglo. 🪁✨



El Barrilete Cósmico y la actuación de todos los tiempos en la #CopaMundialFIFA 1986. — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 22, 2026

El Estadio Azteca estalló. El mundo también.

Aquella anotación fue reconocida posteriormente como el “Gol del Siglo”, una distinción que resume tanto la belleza de la jugada como su trascendencia histórica. Fue la máxima expresión del talento de Maradona y uno de los momentos más icónicos de las Copas del Mundo.

Ese partido fue mucho más que una victoria para Argentina. También confirmó el liderazgo de Maradona en una selección que terminaría conquistando el título mundial días después. Su desempeño en México 1986 sigue siendo considerado uno de los más influyentes en la historia del torneo.

Cuatro décadas después, aquellas dos jugadas continúan siendo objeto de análisis, admiración y debate. Una, por la controversia que generó; la otra, por su brillante ejecución. Juntas forman parte del legado de Diego Armando Maradona y de la memoria colectiva del futbol mundial. Aquella tarde en el Azteca no solo se definió un partido. También se consolidó una leyenda.