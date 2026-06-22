La primera reacción de Messi tras convertirse en el máximo goleador de los Mundiales

Lionel Messi aseguró este lunes que se siente “feliz” y también “cansado” tras la victoria 2-0 de Argentina sobre Austria, un partido en el que el capitán albiceleste hizo historia al convertirse, con 18 goles, en el máximo goleador de los Mundiales.

“Estoy muy feliz por el triunfo. Fue una victoria muy importante, un partido duro y muy trabajado que nos da tranquilidad para lo que viene. Este es un Mundial y todo es muy intenso y parejo, pero estamos contentos de sumar seis puntos y acercarnos a la clasificación”, expresó en declaraciones a la televisión.

Messi, fiel a su estilo, restó importancia a su logro personal, aunque sus cinco goles también lo colocan como líder en la tabla de goleadores del Mundial 2026.

“No me imaginé empezar así. Estoy cansado, pero espero poder celebrar esto con mis compañeros. Nunca se sabe lo que pueda pasar, pero estoy feliz por el resultado y por el esfuerzo de todos”, añadió.

Al ser consultado sobre favoritos al título, evitó entrar en el debate: “No tengo favoritos. Ahora estoy cansado por el esfuerzo de hoy y me cuesta pensar en eso”.

El capitán argentino reconoció que, aunque el equipo tenía en mente sumar triunfos ante Argelia y Austria, el desarrollo del partido fue más complicado de lo esperado. “Por momentos nos costó tener la posesión larga que buscamos. Ellos tampoco nos hicieron daño, pero fue un partido muy trabado, en el que había que jugar rápido”, explicó.

Messi también se refirió al penalti fallado en el inicio del encuentro. “Tuve bronca por el penal que erré, lo pateé muy mal, pero por suerte pudimos revertirlo, sacar la ventaja y quedarnos con los tres puntos, que es lo más importante”, comentó.

Finalmente, destacó el ambiente dentro del grupo y la conexión con la afición. “Cuando este grupo se junta, ya sea en competiciones oficiales o amistosos, disfruta del día a día. También de ver a la gente así, de poder darle alegrías, y vamos a seguir intentándolo”, afirmó.

“Esto es paso a paso, es un camino largo y difícil”, concluyó Messi sobre el reto de la Copa del Mundo.