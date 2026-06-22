“Estamos presenciando historia” los Récords Guinness que alcanzó Lionel Messi tras su doblete en el Mundial

Los elogios, las felicitaciones y las palabras de apoyo han sobrado para Lionel Messi, ya que su actuación en el Mundial 2026 está siendo, por lo menos en estos dos partidos disputados, sobresaliente, al marcar los cinco goles que Argentina ha anotado en esta competición.

Este 22 de junio, el legado de Messi creció aún más al marcar un doblete frente a Austria, lo que lo convierte en el máximo goleador en la historia de los mundiales, tras superar al alemán Miroslav Klose.

Desde el inicio, la participación de Messi suponía una nueva oportunidad para el argentino de romper varios récords, ya fuera en anotaciones, asistencias, pases, participaciones o incluso tiempo de juego en esta competición internacional.

Recientemente, la página oficial de los Récords Guinness, conocida por otorgar reconocimientos internacionales a hazañas tanto individuales como colectivas, publicó las marcas que ha roto Lionel Messi en tan solo dos partidos disputados en este Mundial.

Mediante un mensaje en sus redes sociales, los Récords Guinness detallaron los cuatro logros obtenidos por el argentino este lunes.

El primero es el de máximo anotador en Copas del Mundo, con 18 goles, tras superar a Miroslav Klose, quien tenía 16.

All the records broken by Lionel Messi today:



Most FIFA World Cup finals goals by a football (soccer) player - 18



Most FIFA World Cup matches played in by an individual - 28



Most matches won by a player at the football (soccer) FIFA World Cup - 18



Most minutes played in the… — Guinness World Records (@GWR) June 22, 2026

El segundo es el de jugador con más partidos disputados en Copas del Mundo, con 28 encuentros.

Le sigue el récord del jugador con más minutos disputados en una Copa del Mundo, con 2 mil 489 minutos.

Finalmente, ostenta el récord del jugador con más partidos ganados en esta competición mundialista, con 18 victorias.

En la parte final de la publicación, los encargados de los Récords Guinness afirmaron únicamente que este lunes "se ha presenciado historia" con el partido de Messi.

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