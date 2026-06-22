¡Aplaudan a Messi! video muestra a figuras como Müller, Klopp, Pékerman y Maxi Rodríguez felicitando al argentino por su doblete

¿Qué más se puede decir de Lionel Messi? Desde el inicio del Mundial 2026, el argentino no ha parado de romper récords y elevar su nombre entre las grandes estrellas del fútbol mundial.

Este 22 de junio, contra Austria, Messi volvió a encantar a todos con un doblete que no solo coloca a la Albiceleste en el primer lugar del grupo J, sino que también convierte a "La Pulga" en el máximo goleador en la historia de los mundiales, con 18 anotaciones.

La ovación hacia el argentino ha sido unánime. Desde las redes sociales hasta reconocidas estrellas del fútbol han afirmado, desde el principio del torneo, que el nivel de Messi es muy alto y que fácilmente puede ser considerado uno de los mejores jugadores de la historia.

Este reconocimiento a Messi se vio con mayor claridad al finalizar el partido entre Argentina y Austria, ya que en redes sociales se ha viralizado el momento en que varias figuras reconocidas del fútbol lo aplauden.

En varios videos se observa cómo Lionel Messi es aplaudido primero por José Néstor Pékerman, exfutbolista y entrenador argentino, quien lo abraza y felicita tras terminar el partido.

Pekerman

Maxi Rodriguez

Jurgen Klopp

Thomas Muller



Absolutamente todas las generaciones de futbolistas rendidos ante Lionel Messi



Somos privilegiados pic.twitter.com/Y3F9dsav8j — Mathias M. (@MathiasMonges10) June 22, 2026

Luego aparece Maxi Rodríguez, histórico jugador argentino recordado por su rendimiento en equipos como Liverpool, de Inglaterra; Atlético de Madrid, de España; y Peñarol, de Uruguay.

Jürgen Klopp & Thomas Müller alongside Lionel Messi 💙⚽️ pic.twitter.com/2IUxtDdNJK — Reprrid (@Reprrid) June 22, 2026

Otra de las figuras más reconocidas que no pudo evitar felicitar a Messi tras el partido fue el entrenador alemán Jürgen Klopp, considerado uno de los mejores técnicos de la historia por llevar a equipos como Liverpool y Borussia Dortmund a conquistar títulos importantes.

Por último, otra de las estrellas que colmó de aplausos y felicitaciones a Messi fue el exjugador alemán Thomas Müller, reconocido por ser uno de los futbolistas más destacados en la historia del Bayern Múnich, de Alemania.

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