“Qué privilegio verte hacer historia una y otra vez”: El mensaje de Antonela Roccuzzo a Messi, tras el récord como máximo goleador en los Mundiales

Lionel Messi, con goles en el minuto 38 y 95 del partido de este lunes 22 de junio contra Austria, se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, con 18 tantos, dos más que el alemán Miroslav Klose.

Messi comenzó el Mundial 2026 con tres goles menos que Klose, pero logró un triplete frente a Argelia, en la primera jornada, y aumentó su cuota goleadora con los dos nuevos tantos en el estadio AT&T de Arlington, 20 años después de iniciar la cuenta contra Serbia y Montenegro en el Mundial de Alemania.

Tras finalizar el encuentro que Argentina ganó por 2-0 ante Austria y en el que el astro hizo historia con dos goles para convertirse, con 18 tantos, en el máximo artillero de los mundiales, Messi afirmó estar "feliz" y también "cansado".

"Estoy muy feliz por el triunfo, fue un triunfo importantísimo, un partido muy duro y trabajado que nos da tranquilidad para lo que viene. Este es el Mundial y todo es muy intenso e igualado, pero estamos felices de sumar seis puntos y conseguir la clasificación", dijo Messi en declaraciones a la televisión.

El astro argentino con humildad quiso restar importancia a lo conseguido este lunes 22 de junio en el estadio de Arlington (Texas) con la Albiceleste, pero sus cinco anotaciones lo ponen, además, en la cima de la clasificación de goleadores del Mundial 2026.

"No me imaginé empezar así. Estoy cansado, pero espero poder celebrar esto con mis compañeros, nunca se sabe lo que pueda pasar ahora, pero estoy feliz por el resultado y la participación de todos".

La reacción de Antonela

Tras la nueva victoria de Argentina en el mundial y otro récord de Messi, su esposa, Antonella Roccuzzo, se pronunció en redes sociales y publicó un emotivo mensaje.

“Qué privilegio verte hacer historia una y otra vez. Te amo”, publicó Roccuzo en Instagram, junto a una foto en la que aparece con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.