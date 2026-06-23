Por qué la FIFA retiró la acreditación del Mundial 2026 a un periodista paraguayo

La FIFA retiró la acreditación al periodista paraguayo Jorge “Chipi” Vera, quien cubría la Copa del Mundo 2026 para un grupo de medios de su país, al considerar que incurrió en comentarios contra el árbitro salvadoreño Iván Barton y otros oficiales del organismo, luego de expulsar a jugador Miguel Almirón por taparse la boca

La medida se produjo después de las declaraciones del comunicador sobre la actuación de Barton durante el partido entre Paraguay y Turquía, correspondiente a la segunda jornada del Grupo D del Mundial. En ese encuentro, la selección paraguaya se impuso 1-0 con un gol de Matías Galarza.

Uno de los hechos más comentados del partido fue la expulsión del paraguayo Miguel Almirón. El futbolista recibió tarjeta roja tras una acción que el cuerpo arbitral consideró contraria a las disposiciones disciplinarias establecidas por la FIFA.

La decisión arbitral provocó diversas reacciones, entre ellas las de Vera, quien cuestionó públicamente tanto la actuación de Barton como la gestión del presidente de la FIFA, Gianni Infantino indicando “Barton, Ladrón. Mataron el fútbol. FIFA, mataste al fútbol. Infantino, sos el responsable de esto. Ladrones”, dijo en su alocución.

Como consecuencia, el periodista perdió su acreditación para la Copa del Mundo 2026, lo que le impide realizar cobertura del torneo en calidad de representante acreditado de medios de comunicación y acceder a las áreas destinadas para la prensa en los estadios.

El grupo ABC de Paraguay reaccionó mediante un comunicado en el que calificó la decisión como una medida desproporcionada y expresó su desacuerdo con la cancelación de la acreditación durante el resto del torneo.

Posteriormente, Jorge “Chipi” Vera reconoció su error y ofreció disculpas públicas por medio de un video difundido en redes sociales. “Mis declaraciones estuvieron mal y me corresponde asumirlas”, expresó el periodista, quien además pidió disculpas a la FIFA, a sus colegas y a su familia.

A la opinión pública. pic.twitter.com/ix5jwYnqX0 — Jorge Chipi Vera (@ChipiVera89) June 22, 2026

Hasta el momento, la FIFA mantiene la decisión adoptada respecto a la acreditación del comunicador paraguayo.