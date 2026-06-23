Kane, Mbappé, Müller y Ronaldo: Estos son los máximos goleadores de cada Mundial y ganadores de la Bota de Oro

Además de la tan ansiada Copa del Mundo, esta competición también premia a los máximos goleadores cada cuatro años.

La denominada "Bota de Oro" es un reconocimiento que se otorga al jugador que anota la mayor cantidad de goles durante toda la competición mundialista. Al tratarse de un torneo relativamente corto, cada anotación es importante.

En esta edición del Mundial 2026, la tabla de goleadores está bastante reñida, a pesar de haberse disputado solo dos jornadas de la fase de grupos y a la espera de lo que ocurra en la fase eliminatoria.

De forma preliminar, Lionel Messi encabeza la lista con cinco anotaciones. Le siguen el francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland, con cuatro goles; luego aparecen Deniz Undav, de Alemania, y Jonathan David, de Canadá, con tres tantos.

Mientras la competición continúa, a la espera de conocer quién será el máximo goleador de esta edición del Mundial, estos han sido los artilleros de otras competiciones mundialistas.

Mundial Catar 2022: Kylian Mbappé

A pesar de perder la final del Mundial contra Argentina en la tanda de penales, Mbappé se consagró como el máximo goleador de esa edición al anotar ocho goles, incluido un triplete en la final, logro que no se veía desde hacía más de 50 años.

Mundial Rusia 2018: Harry Kane

En ese momento, jugador del Tottenham Hotspur, el inglés llevó a su selección hasta las semifinales del torneo y dejó su marca goleadora con seis tantos.

Mundial Brasil 2014: James Rodríguez

El colombiano anotó seis goles, incluido uno histórico de volea contra Uruguay, que también le valió el Premio Puskás de la FIFA.

Mundial Sudáfrica 2010: Thomas Müller

El alemán fue la figura goleadora de esa edición del Mundial con cinco anotaciones, con tan solo 20 años. Müller está empatado en goles con otros jugadores, como David Villa, Wesley Sneijder y Diego Forlán, pero obtuvo el reconocimiento por su rendimiento en asistencias.

Mundial Alemania 2006: Miroslav Klose

Quien hasta hace poco fue el máximo goleador en la historia de los mundiales dejó una huella histórica en el Mundial 2006 con cinco goles, a pesar de que Alemania se quedó en las semifinales del torneo.

Fue en Brasil 2014 cuando Klose anotó su último gol, el número 16, con el que se mantuvo como líder de los máximos artilleros durante 12 años.

Mundial Corea-Japón 2002: Ronaldo

Ronaldo Nazario no solo ayudó a Brasil a conquistar su quinto título mundial, sino que también se convirtió en el máximo artillero del torneo con ocho goles.

Just Fontaine: el máximo goleador en un Mundial

Aún hay un récord que se mantiene vigente desde hace casi 68 años y que ningún jugador ha logrado romper: la mayor cantidad de goles anotados en una edición del Mundial.

Esa marca sigue en poder del francés Just Fontaine con nada más que con 13 goles, quien debutó en el Mundial de 1958 con un triplete ante Paraguay, un doblete contra Yugoslavia y un gol frente a Escocia.

Fontaine también marcó otros dos goles contra Irlanda del Norte, uno ante Brasil y cuatro contra Alemania en el partido por el tercer lugar.

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