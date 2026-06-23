Fútbol Internacional

Mbappé y Haaland se citan en el Mundial 2026: cuatro goles cada uno y el liderato en juego

Francia y Noruega definen el primer lugar del Grupo I del Mundial 2026 el 26 de junio en un duelo estelar entre Kylian Mbappé y Erling Haaland. Ambos llegan con cuatro goles.

Francia y Noruega definen el primer lugar del Grupo I del Mundial 2026 el 26 de junio en un duelo estelar entre Kylian Mbappé y Erling Haaland. Foto Prensa Libre: EFE.

Francia y Noruega protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. Ambas selecciones llegan con seis puntos y ya clasificadas a los octavos de final, pero aún tienen pendiente definir quién avanza como líder del Grupo I.

El encuentro, que se disputa en el Estadio Boston (Gillette Stadium), también pone frente a frente a dos de los goleadores más destacados del torneo: Kylian Mbappé y Erling Haaland.

El delantero francés suma cuatro goles en dos partidos y atraviesa otro Mundial de alto nivel. Mbappé viene de firmar un doblete frente a Irak, resultado con el que alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo e igualó el registro histórico de Miroslav Klose. Además, quedó a solo dos anotaciones de Lionel Messi, líder histórico de la clasificación con 18.

Haaland llega con números idénticos en la presente edición. El atacante noruego también acumula cuatro goles tras marcar dos veces contra Irak y repetir la cifra frente a Senegal. Con esos tantos alcanzó los 59 goles en 52 partidos con Noruega, ampliando su condición de máximo goleador histórico de su selección.

Dos caminos distintos hacia el mismo objetivo

Francia ha mostrado equilibrio en sus dos primeros encuentros. El equipo dirigido por Didier Deschamps combina experiencia, profundidad de plantilla y velocidad ofensiva, con Mbappé como principal referente en ataque.

Noruega, por su parte, ha encontrado en la sociedad entre Martin Ødegaard y Haaland una de las fórmulas más efectivas del torneo. Los escandinavos han marcado siete goles en dos partidos y llegan con confianza tras vencer a Irak y Senegal.

6 - Erling Haaland is the sixth player to score multiple goals in each of his first two FIFA World Cup appearances:



1930 🇦🇷 Guillermo Stabile (first 3)

1954 🇭🇺 Sándor Kocsis (first 4)

1958 🇫🇷 Just Fontaine

1974 🇵🇱 Grzegorz Lato

2018 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane

2026 🇳🇴 Erling Haaland



Arrival. pic.twitter.com/baX4hfG3Jr — OptaJoe (@OptaJoe) June 23, 2026

El liderato del Grupo I en disputa

Aunque ambos equipos ya aseguraron su presencia en los octavos de final, terminar como líder puede representar un cruce más favorable en la siguiente ronda.

El partido comenzará a las 13.00 horas de Guatemala y concentra buena parte de la atención de la jornada mundialista. Más allá de la clasificación, la expectativa gira alrededor de dos delanteros que dominan el panorama goleador internacional y que buscarán inclinar la balanza para sus selecciones.

Messi, Haaland y Mbappé encabezan la tabla de goleadores del Mundial 2026:



El capitán argentino 🇦🇷 acumula 5 tantos, mientras que el noruego 🇳🇴 y el francés 🇫🇷 tienen 4 cada uno.



Los tres marcaron por duplicado en la jornada de hoy. pic.twitter.com/huaWBPYqZd — Pablo Giralt (@giraltpablo) June 23, 2026

Mbappé persigue el récord histórico de Messi. Haaland continúa ampliando unos números que lo sitúan entre los goleadores más prolíficos de su generación. En Foxborough, ambos tendrán una nueva oportunidad para seguir escribiendo su historia.