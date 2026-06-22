Kylian Mbappé llega a 15 goles en Mundiales en solo 16 partidos: el más rápido de la historia

Kylian Mbappé se convirtió en el futbolista que más rápido alcanzó los 15 goles en la historia de las Copas del Mundo. El delantero francés llegó a esa cifra en apenas 16 partidos, una marca que lo sitúa por delante de leyendas como Ronaldo Nazário, Miroslav Klose y Lionel Messi.

El capitán de Francia alcanzó los 15 tantos mundialistas este lunes 22 de junio al marcar frente a Irak en la segunda jornada del Grupo I del Mundial 2026. Con esta anotación, estableció un nuevo referente de velocidad goleadora en la máxima competición del fútbol.

Hasta ahora, Ronaldo Nazário era el jugador que había alcanzado los 15 goles en menos partidos, al lograrlo en 18 encuentros. Klose, máximo goleador histórico de los Mundiales masculinos con 16 tantos, necesitó 20 partidos para llegar a esa cifra, mientras que Messi alcanzó los 15 goles después de una trayectoria más extensa en la competición (27).

Una progresión constante

Mbappé construyó esta marca a lo largo de tres Copas del Mundo. En Rusia 2018 anotó cuatro goles, en Catar 2022 sumó ocho y en la edición de 2026 ya acumula tres tantos en sus dos primeros encuentros.

La regularidad del delantero francés le ha permitido mantenerse entre los principales goleadores de cada torneo que ha disputado.

FRA 🇫🇷 1-0 🇮🇶 IRQ (14') - Mbappé es el TERCER jugador en TODA la historia de la Copa del Mundo que marca en el PARTIDO CIEN con su selección:



🇩🇪 2010: Miroslav Klose (2 vs Australia)

🇺🇾 2018: Luis Suárez (1 vs Arabia Saudí)

🇫🇷 2026: KYLIAN MBAPPÉ (vs Iraq) pic.twitter.com/uOq2ZniTWe — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 22, 2026

A las puertas de otro récord

A sus 27 años, Mbappé todavía tiene margen para seguir ampliando sus registros mundialistas. Con 15 goles en apenas 16 partidos, el delantero francés ya se ubica entre los máximos anotadores en la historia de la competición.

Aunque Lionel Messi tomó el liderato histórico de los Mundiales al alcanzar 18 goles con Argentina, Mbappé se encuentra a solo tres anotaciones de igualar esa marca y mantiene una ventaja importante en términos de edad y proyección.

Además de sus cualidades individuales, el francés cuenta con el respaldo de una selección que sigue compitiendo entre las principales potencias del fútbol internacional, un factor que aumenta sus posibilidades de disputar más encuentros y continuar sumando goles en futuras ediciones del torneo.

Por rendimiento, regularidad y margen de carrera, Mbappé aparece como uno de los principales candidatos a desafiar el récord histórico de Messi en los próximos años.