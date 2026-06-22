El Mundial 2026 sufre su primera suspensión por clima: Francia e Irak quedan en pausa

El partido entre Francia e Irak, correspondiente al Grupo I, fue suspendido temporalmente este lunes en Filadelfia, Estados Unidos, debido a una tormenta eléctrica que afecta la zona.

La interrupción ocurrió al inicio del segundo tiempo. Al finalizar la primera mitad, la megafonía del estadio solicitó a los aficionados abandonar las áreas al aire libre y buscar refugio dentro del recinto, como parte de los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de fenómenos climáticos.

De acuerdo con las normas vigentes, una vez activada la alerta, el encuentro debe suspenderse durante al menos 30 minutos. Este plazo permite evaluar las condiciones meteorológicas y garantizar la seguridad de jugadores, árbitros y aficionados.

Al momento de la suspensión, Francia vencía 1-0 a Irak, gracias a un gol de Kylian Mbappé al minuto 14. La decisión de suspender el partido no fue infundada. Minutos antes, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) había emitido un aviso de tornado para el área de Filadelfia, lo que aumentó la preocupación por la seguridad en el estadio.

Este incidente representa la primera suspensión en esta Copa del Mundo 2026 por condiciones climáticas, asunto que ya había generado preocupación antes del inicio del torneo. Gran parte del territorio estadounidense presenta alta probabilidad de tormentas eléctricas en esta época del año, situación que podría afectar otros encuentros.

De hecho, los servicios meteorológicos ya habían advertido sobre posibles tormentas y lluvias durante la jornada, por lo que la organización contemplaba la posibilidad de retrasos o interrupciones.

Hasta el momento, el partido permanece suspendido temporalmente y se espera una comunicación oficial sobre su reanudación. Francia busca mantener su buen inicio en el torneo y acercarse a la clasificación a los octavos de final, mientras que Irak intenta reaccionar tras un comienzo complicado en el Grupo I.