“Concéntrate en lo que controlas”: el misterioso mensaje en redes de Cristiano Ronaldo tras la polémica con Portugal

Portugal, y sobre todo su máxima estrella, Cristiano Ronaldo, no pasa por un buen momento en el Mundial 2026 tras el amargo empate que logró contra la República Democrática del Congo el pasado 17 de junio.

El resultado no solo generó dudas sobre la actuación del equipo, rodeado de jugadores destacados como Vitinha, Nuno Mendes, João Neves y otros, sino que también provocó una serie de críticas hacia Cristiano Ronaldo y su aparente "necesidad" de buscar logros individuales en lugar de colectivos.

Las dudas solo acrecentaron el ambiente denso dentro del vestuario portugués cuando João Neves, quien anotó el único gol de Portugal en el partido, declaró que admiraba a Cristiano Ronaldo y que no dudaba de todo lo que le había dado al futbol.

Pero afirmó que los compañeros de selección lo ven como "un compañero más que viene a echar una mano".

"No es diferente de los demás y va a aportar lo mismo que todos los demás", declaró Neves el pasado 19 de junio.

Esto se volvió viral en las redes sociales y provocó comentarios diversos, desde quienes afirmaban que las palabras de Neves eran acertadas hasta aficionados de CR7 que tomaron las declaraciones del jugador como una crítica hacia "El Bicho".

En medio de la polémica generada en las redes sociales, donde incluso estuvieron involucrados familiares de ambos jugadores, el pasado 20 de junio, en la cuenta personal de Cristiano Ronaldo se observó brevemente un enigmático mensaje.

"𝗙𝗢𝗖𝗨𝗦 𝗦𝗨𝗥 𝗖𝗘 𝗤𝗨𝗘 𝗧𝗨 𝗣𝗘𝗨𝗫 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗢̂𝗟𝗘𝗥 !"



La dernière story Instagram de Cristiano Ronaldo... pic.twitter.com/1CHpeFWQpQ — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) June 19, 2026

En sus historias de Instagram, Cristiano Ronaldo publicó una fotografía en la que se observa un póster del jugador portugués.

En el póster se observan detalles como los títulos ganados por Cristiano Ronaldo, los clubes en los que ha jugado y, lo más curioso, el boceto de la Copa del Mundo en el centro del póster.

Junto con la fotografía, Cristiano Ronaldo publicó el siguiente mensaje: "Enfócate en aquello que puedes controlar".

Cristiano on IG



Focus on what you can control 🙏🏻 pic.twitter.com/GXn7ljMxFt — Jude (@Judealha) June 19, 2026

La publicación de Cristiano se volvió rápidamente viral, mientras sus aficionados dudan si se trata de un mensaje "indirecto" relacionado con la polémica o si es un simple mensaje motivacional del jugador.

Ahora, Portugal se prepara para su segundo partido mundialista, cuando se enfrente el próximo 23 de junio a la selección de Uzbekistán a las 11 horas de Guatemala.

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