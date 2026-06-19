“Es un compañero más” la declaración de João Neves sobre Cristiano Ronaldo que causó polémica durante el Mundial

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“Es un compañero más” la declaración de João Neves sobre Cristiano Ronaldo que causó polémica durante el Mundial

Tras el empate de Portugal, João Neves habló sobre Cristiano Ronaldo y sus declaraciones causaron diversas reacciones en redes sociales.

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Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo K - Portugal vs República Democrática del Congo

Joao Neves (izq.) de Portugal celebra tras marcar el gol que puso el 1-0 en el marcador durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Portugal y la República Democrática del Congo. (Foto Prensa Libre: EFE)

El empate de Portugal frente a la República Democrática del Congo ha generado muchas dudas sobre el rendimiento del equipo liderado por Cristiano Ronaldo.

Este último ha sido blanco de varias críticas y comparaciones con otras estrellas del futbol que comenzaron de mejor forma su participación en el Mundial, como Lionel Messi, Kylian Mbappé o Erling Haaland.

Entre las críticas que recibió el portugués figura su falta de "compañerismo" en el partido y su supuesta búsqueda constante de marcar para aumentar sus logros individuales.

En medio de esas críticas, este 19 de junio, uno de sus compañeros y autor del único gol de Portugal en este Mundial, João Neves, habló sobre Cristiano Ronaldo y causó diversas reacciones.

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Al ser cuestionado sobre el liderazgo de Cristiano en la selección de Portugal, Neves dijo:

"Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nuestra selección, pero en este momento, creo que tanto él como todos los demás lo ven como un compañero más que viene a echar una mano; no es diferente de los demás y va a aportar lo mismo que todos los demás".

Las declaraciones del jugador portugués fueron recogidas por medios locales de Portugal, como el diario O Jogo.

A pesar de sus declaraciones, Neves no quiso transmitir un mensaje pesimista y afirmó que el empate que su equipo obtuvo con la República Democrática del Congo "no los desanimará".

"Estamos muy unidos y eso, a largo plazo, marcará la diferencia. Este empate no va a desanimarnos", dijo.

Lea también: “El equipo necesita marcar, no tú”: la crítica de Thierry Henry a Cristiano Ronaldo por su debut en el Mundial 2026







ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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