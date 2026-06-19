“Es un compañero más” la declaración de João Neves sobre Cristiano Ronaldo que causó polémica durante el Mundial

El empate de Portugal frente a la República Democrática del Congo ha generado muchas dudas sobre el rendimiento del equipo liderado por Cristiano Ronaldo.

Este último ha sido blanco de varias críticas y comparaciones con otras estrellas del futbol que comenzaron de mejor forma su participación en el Mundial, como Lionel Messi, Kylian Mbappé o Erling Haaland.

Entre las críticas que recibió el portugués figura su falta de "compañerismo" en el partido y su supuesta búsqueda constante de marcar para aumentar sus logros individuales.

En medio de esas críticas, este 19 de junio, uno de sus compañeros y autor del único gol de Portugal en este Mundial, João Neves, habló sobre Cristiano Ronaldo y causó diversas reacciones.

Al ser cuestionado sobre el liderazgo de Cristiano en la selección de Portugal, Neves dijo:

🚨🇵🇹 ¡SE ENCENDIÓ EL DEBATE EN PORTUGAL!



João Neves habló sobre Cristiano Ronaldo y dejó una frase que no pasó desapercibida:



🗣️ “Sabemos todo lo que Cristiano ha hecho por nosotros, por la selección y por el fútbol. Pero hoy no es diferente a nadie. Es un jugador más que está… pic.twitter.com/6MY7Up6siG — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) June 19, 2026

"Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nuestra selección, pero en este momento, creo que tanto él como todos los demás lo ven como un compañero más que viene a echar una mano; no es diferente de los demás y va a aportar lo mismo que todos los demás".

Las declaraciones del jugador portugués fueron recogidas por medios locales de Portugal, como el diario O Jogo.

A pesar de sus declaraciones, Neves no quiso transmitir un mensaje pesimista y afirmó que el empate que su equipo obtuvo con la República Democrática del Congo "no los desanimará".

"Estamos muy unidos y eso, a largo plazo, marcará la diferencia. Este empate no va a desanimarnos", dijo.

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