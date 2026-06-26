Fernando Muslera, el primer arquero desde 1966 con tres errores que terminan en gol en un Mundial

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Fernando Muslera, el primer arquero desde 1966 con tres errores que terminan en gol en un Mundial

Fernando Muslera pasó a formar parte de una estadística poco deseada al convertirse en el primer arquero desde 1966 que comete tres errores que terminan en gol del equipo rival en una misma edición de la Copa Mundial de la FIFA.

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Fernando Muslera (23, de anaranjado) cometió otro error que le complica el futuro a Uruguay en la Copa del Mundo 2026. Así lo entendió el técnico Marcelo Bielsa, quien lo sustituyó al terminar el primer tiempo y en su lugar ingresó el meta Sergio Rochet. Foto Prensa Libre: Straffon Images.

Fernando Muslera cometió otro error que le complica el futuro a Uruguay en la Copa del Mundo 2026. Así lo percibió el técnico Marcelo Bielsa, quien lo sustituyó al terminar el primer tiempo y en su lugar ingresó el meta Sergio Rochet.

Según datos de Opta, el guardameta uruguayo, de 40 años, suma tres fallos que derivaron directamente en anotaciones durante la fase de grupos del Mundial 2026, un registro que no se presentaba desde que existen estadísticas comparables en la máxima cita del fútbol.

El más reciente ocurrió en el partido frente a España. Al minuto 42, Marcos Llorente envió un centro desde la banda derecha, Álex Baena controló dentro del área y sacó un remate cruzado. Aunque el disparo era centrado y sin demasiada potencia, Muslera no logró bloquear el balón, que terminó dentro de la portería para el 1-0 parcial.

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Los tres errores de Muslera en el Mundial 2026

Arabia Saudita (primera jornada)
En el debut de Uruguay, Muslera no logró controlar un remate frontal de Mohammed Kanno. El rebote quedó servido para Al Amri, quien aprovechó para marcar.

Cabo Verde (segunda jornada)
En el empate 2-2, el arquero salió de forma errónea de su área en una acción que terminó en el segundo gol de la selección africana, un error que terminó costándole dos puntos a la Celeste.

España (tercera jornada)
Frente a La Roja, Muslera falló al blocar un disparo de Álex Baena tras un centro de Marcos Llorente y permitió el 1-0 parcial.

Un Mundial para el olvido

Los errores del experimentado guardameta han tenido incidencia directa en el rendimiento de Uruguay durante la fase de grupos. La Celeste llegó a la última jornada con apenas dos puntos y obligada a sumar frente a España para mantener vivas sus opciones de clasificación.

Muslera regresó a la selección tras cuatro años de ausencia y disputa su quinto Mundial, una marca histórica para un futbolista uruguayo. Sin embargo, su participación también quedará marcada por un registro estadístico inédito en casi seis décadas.

Hasta el cierre de esta edición, Uruguay necesita revertir el resultado frente a España y esperar otros marcadores para conservar sus opciones de avanzar a la siguiente ronda.

ESCRITO POR:

Raúl Barreno Castillo

Periodista de Prensa Libre especializado en temas de seguridad y justicia con 25 años de experiencia.

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