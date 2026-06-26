Cabo Verde conmueve con un mensaje de solidaridad para Venezuela tras los terremotos

Fútbol Internacional

Cabo Verde conmueve con un mensaje de solidaridad para Venezuela tras los terremotos

Mientras disputa un histórico debut en el Mundial 2026, la selección de Cabo Verde ha trascendido el ámbito deportivo con un emotivo mensaje de apoyo al pueblo venezolano tras los terremotos que afectaron al país sudamericano.

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GR6048. HOUSTON (ESTADOS UNIDOS), 26/06/2026.- Una mujer sostiene un cartel con el mensaje 'Pray for Venezuela' este viernes, previo a un partido del grupo H del Mundial de la FIFA 2026 entre Cabo Verde y Arabia Saudita en el estadio NRG en Houston (Estados Unidos). EFE/ Carlos Ramírez

Una mujer sostiene un cartel con el mensaje 'Pray for Venezuela' este 26 de junio antes del partido del grupo H del Mundial de la FIFA 2026 entre Cabo Verde y Arabia Saudita en el estadio NRG en Houston (Estados Unidos). Foto Prensa Libre: EFE.

La Federación Cabo-verdiana de Fútbol publicó un mensaje de solidaridad acompañado por un video de los jugadores: “Con profunda tristeza, la delegación de la selección nacional se enteró del terremoto que sacudió Venezuela. Al pueblo venezolano, les deseamos mucha fortaleza en este momento de dolor. Estamos con ustedes”.

El gesto fue ampliamente compartido en redes sociales, donde aficionados venezolanos y seguidores de distintos países destacaron la empatía de la selección africana. Muchos calificaron a Cabo Verde como un equipo “grande en la cancha y en el corazón”, una expresión que rápidamente se volvió recurrente entre los comentarios.

Los terremotos registrados en Venezuela provocaron importantes daños materiales y movilizaron muestras de solidaridad de distintos países y organizaciones internacionales. En ese contexto, el mensaje de la selección caboverdiana fue recibido como un gesto de cercanía y apoyo hacia las familias afectadas.

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En lo deportivo, Cabo Verde también ha sido una de las grandes revelaciones del Mundial 2026. El país africano, con poco más de 500 mil habitantes, disputa por primera vez una Copa del Mundo tras firmar una histórica clasificación en las eliminatorias africanas.

Los Tiburones Azules llegan con opciones de avanzar a los dieciseisavos de final después de empatar contra España y Uruguay en sus dos primeras presentaciones, resultados que los mantienen en la pelea por la clasificación.

El experimentado portero Vozinha, de 40 años, se ha convertido en una de las figuras del torneo gracias a sus actuaciones bajo los tres palos y a una historia de perseverancia que ha despertado admiración entre los aficionados.

Cabo Verde no solo compite en el Mundial. También ha demostrado que el fútbol puede convertirse en un puente de solidaridad y esperanza, un mensaje que ha encontrado eco en toda América Latina.

Este 26 de junio la selección caboverdiana se juega gran parte de sus aspiraciones de clasificación cuando enfrente a Arabia Saudita en el NRG Stadium de Houston, a las 18 horas de Guatemala, en un duelo correspondiente a la última jornada del Grupo H del Mundial 2026.

ESCRITO POR:

Raúl Barreno Castillo

Periodista de Prensa Libre especializado en temas de seguridad y justicia con 25 años de experiencia.

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