Argentina vs. Cabo Verde: fecha y hora en Guatemala del partido por los dieciseisavos del Mundial 2026

Fútbol Internacional

Argentina vs. Cabo Verde: fecha y hora en Guatemala del partido por los dieciseisavos del Mundial 2026

Argentina y Cabo Verde ya tienen fecha para su duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará a las 13 horas de Guatemala, con la selección campeona del mundo frente a la gran revelación del torneo.

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HOUSTON (United States), 27/06/2026.- Cape Verde players celebrate with fans after qualifying for the knockout stage following a 0-0 draw in the FIFA World Cup 2026 group stage match between Cape Verde and Saudi Arabia in Houston, USA, 26 June 2026. (Cabo Verde, Arabia Saudita) EFE/EPA/SAM WASSON

Jugadores de Cabo Verde celebran con los aficionados tras clasificar a la fase eliminatoria luego del empate 0-0 en el partido de la fase de grupos del Mundial 2026 entre Cabo Verde y Arabia Saudita, en Houston, EE.UU., 26 de junio de 2026. Foto Prensa Libre: EFE

Cabo Verde, en su debut absoluto en una Copa del Mundo, avanzó a los dieciseisavos de final y ya tiene rival definido: Argentina, vigente campeona del mundo.

El partido se disputará el viernes 3 de julio de 2026, a las 13 horas de Guatemala. La sede aún está pendiente de confirmación oficial.

Cabo Verde selló una clasificación histórica con tres empates en la fase de grupos, contra España, Uruguay y Arabia Saudita. Con esos resultados sumó tres puntos y terminó segundo del Grupo H, por detrás de España.

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El equipo africano, dirigido por Bubista, se destacó por su orden defensivo, la experiencia de Vozinha en la portería y una propuesta colectiva que le permitió competir ante selecciones de mayor recorrido mundialista.

Argentina, por su parte, finalizó primera en su grupo y llega con la experiencia de ser la vigente campeona del mundo. Lionel Messi, a sus 39 años, sigue como figura de referencia en un plantel que combina jerarquía y ambición por revalidar el título.

El cruce plantea un contraste claro: la ilusión de una selección debutante que ya superó todas las expectativas frente al favoritismo de un equipo acostumbrado a las fases decisivas. Para Cabo Verde será una oportunidad única; para Argentina, un partido que exige concentración para evitar sorpresas.

Cruces confirmados hasta ahora

  • Brasil vs. Japón — 29 de junio
  • Alemania vs. Paraguay — 29 de junio
  • Países Bajos vs. Marruecos — 29 de junio
  • Costa de Marfil vs. Noruega — 30 de junio
  • Francia vs. Suecia — 30 de junio
  • Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina — 1 de julio
  • España vs. Austria* — 2 de julio
  • Australia vs. Irán* — 3 de julio
  • Argentina vs. Cabo Verde — 3 de julio, 13 horas de Guatemala

* Sujeto a la conclusión de los últimos partidos de la fase de grupos.

ESCRITO POR:

Raúl Barreno Castillo

Periodista de Prensa Libre especializado en temas de seguridad y justicia con 25 años de experiencia.

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