Fútbol Internacional
Argentina vs. Cabo Verde: fecha y hora en Guatemala del partido por los dieciseisavos del Mundial 2026
Argentina y Cabo Verde ya tienen fecha para su duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará a las 13 horas de Guatemala, con la selección campeona del mundo frente a la gran revelación del torneo.
Jugadores de Cabo Verde celebran con los aficionados tras clasificar a la fase eliminatoria luego del empate 0-0 en el partido de la fase de grupos del Mundial 2026 entre Cabo Verde y Arabia Saudita, en Houston, EE.UU., 26 de junio de 2026. Foto Prensa Libre: EFE
Cabo Verde, en su debut absoluto en una Copa del Mundo, avanzó a los dieciseisavos de final y ya tiene rival definido: Argentina, vigente campeona del mundo.
El partido se disputará el viernes 3 de julio de 2026, a las 13 horas de Guatemala. La sede aún está pendiente de confirmación oficial.
Cabo Verde selló una clasificación histórica con tres empates en la fase de grupos, contra España, Uruguay y Arabia Saudita. Con esos resultados sumó tres puntos y terminó segundo del Grupo H, por detrás de España.
El equipo africano, dirigido por Bubista, se destacó por su orden defensivo, la experiencia de Vozinha en la portería y una propuesta colectiva que le permitió competir ante selecciones de mayor recorrido mundialista.
Argentina, por su parte, finalizó primera en su grupo y llega con la experiencia de ser la vigente campeona del mundo. Lionel Messi, a sus 39 años, sigue como figura de referencia en un plantel que combina jerarquía y ambición por revalidar el título.
El cruce plantea un contraste claro: la ilusión de una selección debutante que ya superó todas las expectativas frente al favoritismo de un equipo acostumbrado a las fases decisivas. Para Cabo Verde será una oportunidad única; para Argentina, un partido que exige concentración para evitar sorpresas.
Cruces confirmados hasta ahora
- Brasil vs. Japón — 29 de junio
- Alemania vs. Paraguay — 29 de junio
- Países Bajos vs. Marruecos — 29 de junio
- Costa de Marfil vs. Noruega — 30 de junio
- Francia vs. Suecia — 30 de junio
- Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina — 1 de julio
- España vs. Austria* — 2 de julio
- Australia vs. Irán* — 3 de julio
- Argentina vs. Cabo Verde — 3 de julio, 13 horas de Guatemala
* Sujeto a la conclusión de los últimos partidos de la fase de grupos.