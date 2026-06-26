Argentina vs. Cabo Verde: fecha y hora en Guatemala del partido por los dieciseisavos del Mundial 2026

Cabo Verde, en su debut absoluto en una Copa del Mundo, avanzó a los dieciseisavos de final y ya tiene rival definido: Argentina, vigente campeona del mundo.

El partido se disputará el viernes 3 de julio de 2026, a las 13 horas de Guatemala. La sede aún está pendiente de confirmación oficial.

Cabo Verde selló una clasificación histórica con tres empates en la fase de grupos, contra España, Uruguay y Arabia Saudita. Con esos resultados sumó tres puntos y terminó segundo del Grupo H, por detrás de España.

El equipo africano, dirigido por Bubista, se destacó por su orden defensivo, la experiencia de Vozinha en la portería y una propuesta colectiva que le permitió competir ante selecciones de mayor recorrido mundialista.

Argentina, por su parte, finalizó primera en su grupo y llega con la experiencia de ser la vigente campeona del mundo. Lionel Messi, a sus 39 años, sigue como figura de referencia en un plantel que combina jerarquía y ambición por revalidar el título.

El cruce plantea un contraste claro: la ilusión de una selección debutante que ya superó todas las expectativas frente al favoritismo de un equipo acostumbrado a las fases decisivas. Para Cabo Verde será una oportunidad única; para Argentina, un partido que exige concentración para evitar sorpresas.

🏆#FIFAWorldCup Rival confirmado para el duelo de dieciseisavos de final ✅



🇦🇷 Argentina enfrentará a Cabo Verde el próximo viernes 3 de julio desde las 19 en Miami. ⚽️ pic.twitter.com/Oq7bCYva5O — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 27, 2026

2 - Vozinha is the third goalkeeper to record multiple FIFA World Cup clean sheets after turning 40 years old, joining 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Peter Shilton (3) and 🇮🇹Dino Zoff (2).



Legendary. pic.twitter.com/vH0qSb8tfm — OptaJoe (@OptaJoe) June 27, 2026

🏆🇦🇷 Este sería un POSIBLE CAMINO HOY para la Selección Argentina en el Mundial 2026:



➜ 16vos: Cabo Verde 🇨🇻

➜ 8vos: Australia 🇦🇺

➜ 4tos: Colombia 🇨🇴

➜ Semi: Brasil/Inglaterra 🇧🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

➜ Final: España/Francia 🇪🇸🇫🇷 pic.twitter.com/44eplLMJmG — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 27, 2026

Cruces confirmados hasta ahora

Brasil vs. Japón — 29 de junio

Alemania vs. Paraguay — 29 de junio

Países Bajos vs. Marruecos — 29 de junio

Costa de Marfil vs. Noruega — 30 de junio

Francia vs. Suecia — 30 de junio

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina — 1 de julio

España vs. Austria* — 2 de julio

Australia vs. Irán* — 3 de julio

Argentina vs. Cabo Verde — 3 de julio, 13 horas de Guatemala

* Sujeto a la conclusión de los últimos partidos de la fase de grupos.