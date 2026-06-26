El fútbol se une por Venezuela: así homenajeó el Mundial 2026 a las víctimas de los terremotos

El Mundial 2026 volvió a demostrar este viernes que el fútbol también puede ser un espacio de solidaridad. Los dos últimos partidos de la jornada, Egipto vs. Irán y Nueva Zelanda vs. Bélgica se sumaron a los homenajes a las víctimas de los terremotos que golpearon a Venezuela con un respetuoso minuto de silencio antes del inicio de ambos encuentros.

El Mundial hizo una pausa para rendir homenaje a las víctimas de los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio. Antes de varios partidos de la fase de grupos se guardó un minuto de silencio, mientras selecciones y aficionados expresaron mensajes de solidaridad con el pueblo venezolano.

Los dos sismos, de magnitudes 7.2 y 7.5, han dejado al menos 920 fallecidos y más de 3,300 heridos, según el balance oficial más reciente, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas, especialmente en el estado de La Guaira.

La tragedia ha provocado una amplia movilización internacional. Equipos de rescate y ayuda humanitaria de distintos países ya trabajan en Venezuela, mientras organismos internacionales coordinan la asistencia para miles de familias que perdieron sus viviendas o permanecen afectadas por la emergencia.

Antes del partido entre Francia y Noruega, disputado en el Estadio Boston (Gillette Stadium), jugadores, cuerpos técnicos y aficionados guardaron un respetuoso minuto de silencio. El homenaje también se realizó en el encuentro entre Senegal e Irak, en Toronto, donde la megafonía del estadio invitó a los asistentes a recordar a las víctimas.

El tributo se repitió en el Estadio Guadalajara (Akron), antes del duelo entre España y Uruguay. La selección española ya había tenido un gesto similar durante su entrenamiento del día anterior en territorio mexicano.

Otro de los momentos más emotivos se vivió en Houston, antes del partido entre Cabo Verde y Arabia Saudita. Además del minuto de silencio, la Federación Caboverdiana de Fútbol difundió un video en el que toda la delegación envió un mensaje de apoyo al pueblo venezolano.

Máximo respeto en el minuto de silencio acá en Vancouver, Canadá por las víctimas en el terremoto en Venezuela.



Mucha fuerza 🙏🏻 pic.twitter.com/NUWN6opFYi — Oscar Funes (@chacofunesjr) June 27, 2026

"Con profunda tristeza, la delegación de la selección nacional se enteró del terremoto que sacudió Venezuela. Al pueblo venezolano, les deseamos mucha fortaleza en este momento de dolor. Estamos con ustedes".

Los homenajes también trascendieron el ámbito deportivo. El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dedicó un minuto de silencio durante una de sus sesiones, mientras distintos gobiernos, federaciones deportivas y organizaciones internacionales expresaron sus condolencias y ofrecieron apoyo humanitario.

Minuto de silencio por las víctimas del terromoto en Venezuela 🇻🇪#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/uWc2WnflEA — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) June 27, 2026

En una jornada marcada por partidos decisivos para definir a los clasificados a los dieciseisavos de final, el fútbol hizo una pausa para recordar que, más allá de la competencia, existen tragedias que unen a los pueblos. Para miles de venezolanos, dentro y fuera de su país, estos gestos representaron un mensaje de acompañamiento en medio de una de las mayores emergencias humanitarias que ha enfrentado la nación en las últimas décadas.