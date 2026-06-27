No va Messi: la posible alineación de Argentina para enfrentar a Jordania

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No va Messi: la posible alineación de Argentina para enfrentar a Jordania

Con el primer lugar del Grupo J ya asegurado tras vencer a Argelia y Austria, Lionel Scaloni prepara una rotación para el partido de cierre de la fase de grupos, con el objetivo de administrar las cargas antes de los dieciseisavos de final.

Alejandra Soto

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AME8934. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 30/03/2026.- El entrenador de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, habla en una rueda de prensa este lunes en Ezeiza, provincia de Buenos Aires (Argentina). "Va a jugar (Leo) Messi de titular. Con respecto a los cambios, quería darle descanso a Julián Álvarez y a Nico González, que venía de una lesión. Esa fue la idea y mantener nuestro esquema básico con dos delanteros de referencia", expresó Scaloni. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Lionel Scaloni prepara una rotación para el partido de cierre de la fase de grupos, con el objetivo de administrar las cargas antes de los dieciseisavos de final. (Foto Prensa Libre: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni).

Argentina ya aseguró su clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026 como líder del Grupo J, tras vencer a Argelia y Austria. La derrota de Jordania frente a Argelia confirmó la posición de la Albiceleste, sin importar el resultado de su último partido.

El equipo de Lionel Scaloni enfrentará en los dieciseisavos de final al segundo lugar del Grupo H, el viernes 3 de julio en Miami. Antes, cerrará la fase de grupos este sábado 27 de junio en Dallas.

Con la clasificación resuelta, el cuerpo técnico apunta a administrar cargas físicas y dar minutos a jugadores con menos participación. Marcos Senesi, Giuliano Simeone, Giovani Lo Celso y Leandro Paredes podrían tener protagonismo, mientras que Emiliano Martínez seguiría como titular en la Portería.

La principal novedad estaría en el ataque, donde Scaloni podría repetir la dupla Lautaro Martínez-Julián Álvarez y afirmó en conferencia de prensa que dejaría a Lionel Messi en el banco al inicio. La decisión respondería a una rotación pensada en el cuidado físico antes de la fase eliminatoria.

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La posible alineación de Argentina (4-4-2)

  • Emiliano Martínez
  • Gonzalo Montiel
  • Nicolás Otamendi
  • Marcos Senesi
  • Nicolás Tagliafico
  • Giuliano Simeone
  • Leandro Paredes
  • Exequiel Palacios
  • Giovani Lo Celso
  • Julián Álvarez
  • Lautaro Martínez

Scaloni aseguró que, pese a las rotaciones, la prioridad será mantener la competitividad y el nivel mostrado en los primeros dos partidos del Mundial. Argentina buscará cerrar la fase de grupos con puntaje perfecto ante Jordania antes de afrontar los dieciseisavos de final, donde espera confirmar la solidez colectiva del equipo.

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