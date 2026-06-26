Messi comenzará en el banco ante Jordania: la decisión de Scaloni antes de los octavos del Mundial 2026

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Messi comenzará en el banco ante Jordania: la decisión de Scaloni antes de los octavos del Mundial 2026

Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi comenzará como suplente en el partido frente a Jordania, una decisión que busca administrar las cargas físicas del capitán argentino antes del inicio de los octavos de final del Mundial 2026.

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KANSAS CITY, 26/06/2026.- El delantero de la selección argentina de fútbol Leo Messi durante el entrenamiento que el combinado nacional practica este viernes en el Compass Minerals National Performance Center, en Kansas City. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

KANSAS CITY, 26/06/2026.- El delantero de la selección argentina de fútbol Leo Messi durante el entrenamiento que el combinado nacional practica este viernes en el Compass Minerals National Performance Center, en Kansas City. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Lionel Scaloni, técnico de la Albiceleste, confirmó el 26 de junio la noticia durante la conferencia de prensa previa al encuentro, al responder una consulta del periodista Enrique Macaya Márquez, de 91 años, quien cubre su decimoctavo Mundial.

Leo va a ir al banco, pero le contesto porque es usted, si no se la esquivaría. Usted se lo merece. La del equipo me la guardo. Leo va a arrancar después, el equipo lo tengo confirmado, pero lo vamos a decir mañana”, expresó Scaloni.

La declaración generó de inmediato reacciones entre los aficionados, ya que Argentina llega clasificada a los octavos de final tras ganar sus dos primeros partidos del Grupo J. Con el boleto asegurado, el cuerpo técnico optó por dosificar los minutos del capitán de 39 años de cara a la fase de eliminación directa.

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Aunque Scaloni evitó confirmar el resto de la alineación, dejó claro que Messi tendrá participación durante el encuentro en el Estadio Dallas (AT&T Stadium) de Arlington.

Antes de responder sobre el capitán argentino, el entrenador también envió un mensaje de solidaridad a Venezuela por los terremotos registrados en los últimos días y luego tuvo un gesto de reconocimiento hacia Macaya Márquez, uno de los periodistas más emblemáticos del fútbol argentino.

Messi llega a este compromiso tras un destacado inicio de torneo, en el que firmó un triplete en el debut y fue una de las figuras de la Albiceleste. Su presencia, aunque sea desde el banco, mantiene el atractivo del duelo frente a Jordania y anticipa que Argentina prioriza llegar con su máxima figura en plenitud para los octavos de final.

ESCRITO POR:

Raúl Barreno Castillo

Periodista de Prensa Libre especializado en temas de seguridad y justicia con 25 años de experiencia.

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