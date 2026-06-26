Messi comenzará en el banco ante Jordania: la decisión de Scaloni antes de los octavos del Mundial 2026

Lionel Scaloni, técnico de la Albiceleste, confirmó el 26 de junio la noticia durante la conferencia de prensa previa al encuentro, al responder una consulta del periodista Enrique Macaya Márquez, de 91 años, quien cubre su decimoctavo Mundial.

“Leo va a ir al banco, pero le contesto porque es usted, si no se la esquivaría. Usted se lo merece. La del equipo me la guardo. Leo va a arrancar después, el equipo lo tengo confirmado, pero lo vamos a decir mañana”, expresó Scaloni.

La declaración generó de inmediato reacciones entre los aficionados, ya que Argentina llega clasificada a los octavos de final tras ganar sus dos primeros partidos del Grupo J. Con el boleto asegurado, el cuerpo técnico optó por dosificar los minutos del capitán de 39 años de cara a la fase de eliminación directa.

Aunque Scaloni evitó confirmar el resto de la alineación, dejó claro que Messi tendrá participación durante el encuentro en el Estadio Dallas (AT&T Stadium) de Arlington.

Antes de responder sobre el capitán argentino, el entrenador también envió un mensaje de solidaridad a Venezuela por los terremotos registrados en los últimos días y luego tuvo un gesto de reconocimiento hacia Macaya Márquez, uno de los periodistas más emblemáticos del fútbol argentino.

Lionel Scaloni: “ES UN PLACER PARA MÍ PODER RESPONDER UNA PREGUNTA SUYA. La contesto porque es usted, que disfrute del Mundial”.



Enrique Macaya Márquez: “Con eso me basta”.



Hermoso este intercambio. ❤️🇦🇷 pic.twitter.com/Z466Ia2UEI — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 26, 2026

Messi llega a este compromiso tras un destacado inicio de torneo, en el que firmó un triplete en el debut y fue una de las figuras de la Albiceleste. Su presencia, aunque sea desde el banco, mantiene el atractivo del duelo frente a Jordania y anticipa que Argentina prioriza llegar con su máxima figura en plenitud para los octavos de final.