Tabla de goleadores del Mundial 2026: así está la pelea por la Bota de Oro

La Copa del Mundo es el torneo más prestigioso del planeta, en el que los mejores futbolistas compiten con sus respectivas selecciones nacionales. Cada edición reúne a las principales figuras del fútbol con un objetivo común: conquistar el título mundial.

Además del campeonato, el torneo entrega reconocimientos individuales. Uno de los más importantes es la Bota de Oro, galardón que recibe el máximo goleador del certamen y que, a lo largo de la historia, ha distinguido a destacados artilleros del fútbol mundial.

En el Mundial del 2026, considerado el más grande de la historia por la participación de 48 selecciones, la disputa por este reconocimiento también acapara la atención. Hasta ahora, cinco futbolistas protagonizan una cerrada lucha en la tabla de goleadores al finalizar la fase de grupos.

El argentino Lionel Messi encabeza la clasificación de goleadores y mantiene su protagonismo en la élite del fútbol. Lo siguen Erling Haaland, Vinícius Jr., Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, quienes continúan en la pelea por alcanzar el primer lugar.

El Mundial del 2026 presenta un formato inédito, ya que por primera vez participan 48 selecciones. Además, incorpora los dieciseisavos de final, por lo que los equipos pueden disputar un partido más que en ediciones anteriores. Esto aumenta las oportunidades para que los delanteros sumen goles y mejoren su registro.

La carrera por la Bota de Oro comienza a tomar forma, con varias de las principales figuras del fútbol entre los máximos anotadores del torneo. La lucha por este reconocimiento promete mantenerse abierta y cada partido puede ser determinante en la definición del galardón.

A continuación, presentamos el listado actualizado de los máximos goleadores del torneo: