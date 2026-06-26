Video: Así fue el hat-trick del Balón de Oro Ousmane Dembélé en la goleada de Francia sobre Noruega

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Video: Así fue el hat-trick del Balón de Oro Ousmane Dembélé en la goleada de Francia sobre Noruega

Ousmane Dembélé fue la gran figura de Francia en la goleada 4-1 sobre Noruega, resultado que le permitió al conjunto galo cerrar la fase de grupos como líder del Grupo I.

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. FOXBOROUGH (ESTADOS UNIDOS), 26/06/2026.- Jugadores de Francia celebran un gol de Ousmane Dembélé (d) este viernes, en un partido del grupo I del Mundial de la FIFA 2026 entre Noruega y Francia en el estadio Gillette de Foxborough (Estados Unidos). EFE/ Octavio Guzmán

. Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro, marcó un hat-trick en la victoria de Francia.(Foto Prensa Libre: EFE).

Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro, marcó un hat-trick en la victoria de Francia por 4-1 sobre una Noruega sin Erling Haaland. Con este triunfo, la selección francesa aseguró el primer lugar del Grupo I.

Francia dominó el partido de principio a fin y confirmó su condición de favorita para conquistar el certamen. Liderada por Dembélé, la selección francesa mostró eficacia en ataque. El extremo fue la figura del encuentro al participar en las principales acciones ofensivas.

El primer gol llegó al minuto 7. Kylian Mbappé habilitó a Ousmane Dembélé con un pase largo hacia la banda derecha. El delantero del PSG superó a defensa Fredrik André Bjorkan y definió con la pierna derecha para abrir el marcador y batir al meta noruego.

El segundo tanto llegó al minuto 20, tras un contragolpe similar al primero. De nuevo, Mbappé asistió a Dembélé, quien recortó hacia el centro y remató de zurda desde fuera del área. El balón se alojó en el lado derecho de la red, sin opciones para el guardameta noruego.

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El tercer gol llegó al minuto 32 y completó el triplete de Dembélé. En otra acción por el sector derecho un calco del segundo gol, el atacante dejó atrás a la defensa, recortó hacia el centro y definió con un disparo colocado al palo derecho de Selvik. El guardameta noruego no pudo evitar el gol, con el que Francia selló una primera mitad de amplio dominio.

Con su primer triplete en los Mundiales, Mosquito llega a cuatro goles en el presente torneo, empatando con Mbappé, Haaland y Vinícius, y ubicándose a solo uno de Lionel Messi como máximo goleador del certamen de momento.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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