Cómo se definió el Grupo I del Mundial 2026 y qué selecciones clasificaron a los dieciseisavos de final

La selección de Francia confirmó su dominio en el Grupo I y aseguró su pase a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 como líder absoluto, tras sumar nueve puntos en la fase de grupos.

El conjunto francés ahora espera conocer a su rival, que saldrá de los mejores terceros clasificados, entre los que figuran Paraguay, Suecia, Egipto, Irán, Bélgica, Uruguay, Cabo Verde, Arabia Saudí o incluso España.

El equipo galo selló su clasificación con una contundente victoria por 4-1 sobre Noruega, en un partido disputado este viernes. La gran figura del encuentro fue Ousmane Dembélé, reciente Balón de Oro, quien firmó un hat-trick para liderar la goleada francesa. Noruega afrontó el compromiso con un equipo alternativo y sin su estrella, Erling Haaland.

Con este resultado, Noruega finalizó en la segunda posición del grupo y enfrentará a Costa de Marfil en los dieciseisavos de final, en un duelo programado en Dallas para el martes 30 de junio, el mismo día en que jugará Francia.

Por su parte, Senegal mantiene vivas sus esperanzas de clasificación tras conseguir una victoria clave por 5-0 frente a Irak, resultado que le permitió sumar tres puntos.

El conjunto africano deberá esperar el desenlace de los otros grupos para saber si avanza como uno de los ocho mejores terceros hacia la fase eliminatoria. En contraste, Irak quedó eliminado del torneo tras no conseguir los resultados necesarios para continuar en la competencia.

El panorama de los cruces permanece abierto y dependerá de los resultados pendientes, lo que añade incertidumbre y expectativa en la antesala de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.