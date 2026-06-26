Argentina cierra la fase de grupos ante Jordania: día, hora y dónde seguir el partido de la Albiceleste

La selección de Argentina enfrentará este sábado 27 de junio a Jordania, en el cierre de la fase de grupos. La Albiceleste ya aseguró el primer lugar del grupo J tras sumar dos victorias consecutivas.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega con tranquilidad a este compromiso, ya que, sin importar el resultado, mantendrá el liderato del grupo. Esta situación abre la puerta a una posible rotación en el once titular y genera expectativa, especialmente, en torno a Lionel Messi.

El capitán argentino, quien ha sido determinante en el torneo y figura entre los máximos goleadores, con cinco anotaciones, podría descansar o comenzar el partido en el banco de suplentes. La decisión sería estratégica, con el objetivo de preservar al astro para las fases finales del campeonato.

Argentina, ya clasificada, buscará cerrar la fase de grupos con paso perfecto y reafirmar su condición de candidata a revalidar el título. Con un posible equipo alternativo, Scaloni tendría la oportunidad de darles minutos a jugadores que han tenido menor participación, quienes intentarán demostrar que pueden convertirse en opciones importantes en las instancias decisivas.

Por su parte, Jordania afronta el compromiso sin posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. Sin embargo, el conjunto jordano saldrá a la cancha con la intención de despedirse con dignidad e intentar dar la sorpresa ante la actual campeona del mundo.

El encuentro promete un duelo atractivo entre dos selecciones que viven realidades distintas en el torneo. Argentina intentará mantener su racha ganadora, mientras Jordania buscará competir con orgullo ante una de las selecciones más fuertes del planeta.

El partido se disputará este sábado 27 de junio a las 20 horas de Guatemala. Además, los aficionados podrán seguir las incidencias y el minuto a minuto por medio del servicio en vivo de Prensa Libre y DataFactory.

Ya sea como titular o al ingresar en la segunda mitad, todas las miradas estarán puestas en Lionel Messi, quien buscará ampliar su cuenta goleadora y liderar a la Albiceleste en su camino hacia un nuevo título mundial.