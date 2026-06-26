Portugal vs. Colombia: cuándo, a qué hora y dónde seguir el partido del Mundial 2026

La selección de Portugal enfrentará a Colombia este sábado 27 de junio en el cierre de la fase de grupos del Grupo K de la Copa del Mundo. La jornada también definirá a los 32 equipos que avanzarán a la siguiente ronda del torneo, disputado por primera vez con 48 selecciones.

Portugal y Colombia llegan al partido con posibilidades de terminar en el primer lugar del grupo, lo que les permitiría afrontar la fase eliminatoria ante un rival, en teoría, más accesible.

Colombia lidera el grupo con seis puntos, luego de vencer a Uzbekistán y a la República del Congo en las dos primeras jornadas. Portugal ocupa el segundo puesto tras empatar con la República del Congo en su debut y golear a Uzbekistán en la siguiente fecha.

La selección dirigida por Roberto Martínez buscará una victoria para quedarse con el liderato del Grupo K. Cristiano Ronaldo encabeza al conjunto portugués que lleva motivo tras su récord en la jornada anterior al convertirse en el primer futbolista en anotar en seis Copas del Mundo consecutivas.

Portugal necesita ganar para finalizar en el primer puesto del grupo. Un empate o una derrota mantendrían a Colombia como líder.

Colombia intentará conservar el primer lugar y cerrar la fase de grupos con pleno de victorias. El encuentro se disputará a las 17.30 horas de Guatemala, este sábado, en Miami. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto del encuentro en Prensa Libre, mediante el servicio en vivo de DataFactory.

De forma simultánea, la República del Congo y Uzbekistán disputarán el otro partido del grupo para cerrar la fase. Ambos equipos buscarán la victoria para mantener opciones de clasificar entre los mejores terceros.

En el caso de la República del Congo, un triunfo le permitiría conservar altas posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. El resultado entre Portugal y Colombia definirá al líder del Grupo K antes del inicio de la fase eliminatoria de los 16savos de final.