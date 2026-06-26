Uruguay y España definen su futuro en el Mundial 2026: los escenarios para avanzar y evitar a Argentina

La selección de Uruguay afrontará este viernes 26 de junio una cita histórica cuando enfrente a España en el Estadio, de Guadalajara en tierras aztecas, en el cierre del Grupo H de la fase de grupos del Mundial 2026.

El equipo dirigido por Marcelo Bielsa está obligado a ganar para avanzar a los dieciseisavos de final. La Celeste suma dos puntos, producto de los empates en sus dos primeros encuentros, frente a Arabia Saudita y Cabo Verde, situación que complicó su panorama en el grupo.

Sin embargo, una victoria sobre España en esta última jornada no solo le permitiría clasificar, sino también terminar como líder del Grupo H, con cinco puntos.

Por su parte, España llega como líder del grupo con cuatro puntos, tras empatar con Cabo Verde en su debut y golear a Arabia Saudita en la segunda jornada. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente intentará asegurar el primer lugar del grupo, ya que finalizar segundo podría significar un rival más complicado en la siguiente ronda. Por ello, un empate le bastará para terminar en el primer puesto.

Las opciones de Uruguay

El panorama para Uruguay es el siguiente:

Si gana, clasificará a los dieciseisavos de final y podría terminar como líder del grupo.

Si empata, dependerá del resultado entre Cabo Verde y Arabia Saudita para avanzar como segundo.

Si pierde, quedará eliminado.

Si iguala ante España, también necesitará que Cabo Verde y Arabia Saudita empaten para avanzar con tres puntos.

Posible cruce con Argentina

El resultado del encuentro también influirá en los cruces de la siguiente fase.

Si Uruguay gana y termina como líder, España podría quedar segunda y enfrentar al primero del Grupo J, que seria Argentina.

Si Uruguay empata y clasifica como segundo, los charrúas serían quienes enfrentarían a la selección argentina.

Una deuda histórica

Además de lo que está en juego en el torneo, Uruguay intentará romper una racha que se mantiene desde el primer enfrentamiento entre ambas selecciones.

En diez partidos disputados, el balance favorece a España:

Cinco victorias para España

Cinco empates

Ningún triunfo para Uruguay

Enfrentamientos entre Uruguay y España

España 2-1 Uruguay

España 3-1 Uruguay

España 2-0 Uruguay

España 2-2 Uruguay

España 2-1 Uruguay

España 0-0 Uruguay

España 0-0 Uruguay

España 2-0 Uruguay

España 1-1 Uruguay

España 2-2 Uruguay

El historial convierte este partido en una oportunidad para que Uruguay consiga su primer triunfo frente a España.

Una noche decisiva

Uruguay afronta el partido con la obligación de ganar para mantener vivas sus aspiraciones en el Mundial 2026. España, por su parte, buscará confirmar su liderato y evitar un cruce más exigente en la siguiente ronda. El encuentro reúne todos los ingredientes de un duelo decisivo por la clasificación.