Así marcha la tabla de los mejores terceros del Mundial 2026

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Así marcha la tabla de los mejores terceros del Mundial 2026

Con varios grupos aún por disputarse, la clasificación de los mejores terceros permanece abierta y podría cambiar en cada jornada. De momento, estos equipos ocupan las posiciones que les permitirían avanzar a los dieciseisavos de final.

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GR4513. ARLINGTON (ESTADOS UNIDOS), 25/06/2026.- Anthony Elanga de Suecia celebra un gol este jueves, en un partido del grupo F del Mundial de la FIFA 2026 entre Japón y Suecia en el AT&T Stadium en Arlington (Estados Unidos). EFE/ Kenneth Fernández

Anthony Elanga de Suecia celebra un gol este jueves, en un partido del grupo F del Mundial de la FIFA 2026 entre Japón y Suecia en el AT&T Stadium en Arlington.(Foto Prensa Libre: EFE).

El Mundial 2026 entra en su fase más intensa y dramática, con la etapa de grupos cerca de concluir y una batalla silenciosa, pero decisiva, por la clasificación de los mejores terceros.

El nuevo formato, con 48 selecciones, transformó la competencia al ampliar las posibilidades de clasificación y mantener con vida a equipos que, en ediciones anteriores, ya estarían eliminados. En este contexto, cada gol, cada punto y cada diferencia adquieren un valor determinante.

En este sistema, las 48 selecciones se distribuyen en 12 grupos. Los dos primeros de cada grupo avanzan de forma directa a los dieciseisavos de final, al igual que los ocho mejores terceros. Este cambio elevó la intensidad de los partidos, ya que incluso los equipos que no dominan su grupo conservan opciones reales de clasificarse, lo que provoca cierres de alta tensión en cada sector.

La disputa por esos ocho cupos se convirtió en una competencia paralela. Las selecciones no solo dependen de sus resultados, sino también de lo que ocurre en los demás grupos.

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KANSAS CITY (United States), 26/06/2026.- Netherlands' Jan Paul van Hecke (2-R, partially seen) celebrates with his teammates after scoring the 1-3 goal during the FIFA World Cup 2026 group stage match Tunisia against Netherlands, in Kansas City, Missouri, USA, 25 June 2026. (Países Bajos; Holanda, Túnez) EFE/EPA/AMY KONTRAS

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La diferencia de goles, la cantidad de tantos anotados e incluso el criterio de juego limpio pueden resultar decisivos, por lo que los equipos deben mantener la concentración hasta el último minuto.

En caso de empate en puntos, la FIFA aplica criterios de desempate progresivos. Primero se toma en cuenta la diferencia de goles; después, el número de goles anotados y, posteriormente, los resultados entre los equipos involucrados.

Si la igualdad persiste, se recurre al criterio de juego limpio, lo que demuestra que cada detalle puede resultar decisivo en un formato tan competitivo.

Así marchar la tabla de los terceros lugar del Mundial 2026 de momento

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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