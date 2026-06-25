Países Bajos enfrenta a Marruecos: día y hora en Guatemala del partido por los octavos del Mundial 2026

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Países Bajos enfrenta a Marruecos: día y hora en Guatemala del partido por los octavos del Mundial 2026

Países Bajos y Marruecos se enfrentarán en los octavos de final del Mundial 2026, en un duelo que reúne al líder del Grupo F con una de las revelaciones del torneo.

Raúl Barreno C.

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KANSAS CITY (United States), 26/06/2026.- Netherlands' Jan Paul van Hecke (2-R, partially seen) celebrates with his teammates after scoring the 1-3 goal during the FIFA World Cup 2026 group stage match Tunisia against Netherlands, in Kansas City, Missouri, USA, 25 June 2026. (Países Bajos; Holanda, Túnez) EFE/EPA/AMY KONTRAS

KANSAS CITY (United States), 26/06/2026.- Netherlands' Jan Paul van Hecke (2-R, partially seen) celebrates with his teammates after scoring the 1-3 goal during the FIFA World Cup 2026 group stage match Tunisia against Netherlands, in Kansas City, Missouri, USA, 25 June 2026. (Países Bajos; Holanda, Túnez) EFE/EPA/AMY KONTRAS

La selección neerlandesa llega tras ganar su grupo con autoridad, mientras que Marruecos avanzó como segundo de su sector y buscará dar la sorpresa en la fase de eliminación directa.

Países Bajos cerró la fase de grupos como líder invicto del Grupo F, luego de vencer a Túnez (3-1), empatar con Japón (2-2) y golear a Suecia (5-1). El equipo dirigido por Ronald Koeman sumó siete puntos y mostró solidez ofensiva durante toda la primera fase.

Marruecos, por su parte, logró su clasificación tras una campaña consistente que le permitió instalarse en los octavos de final como segundo de grupo, consolidando su papel de equipo competitivo en el torneo.

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¿Cuándo juegan Países Bajos vs. Marruecos?

El partido entre Países Bajos y Marruecos se disputará el lunes 29 de junio en el marco de los octavos de final del Mundial 2026.

El encuentro está programado para las 19 horas de Guatemala en el Estadio Monterrey, México.

Un duelo con antecedentes y alto nivel competitivo

Países Bajos llega con la etiqueta de favorito tras su rendimiento en fase de grupos, mientras que Marruecos se presenta como un rival sólido en defensa y con capacidad de competir en escenarios de alta exigencia.

El ganador del encuentro avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026 y continuará su camino en la lucha por el título.

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